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Комедия новосибирского режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя» собрала в прокате более полумиллиарда рублей

Продюсеры фильма изначально ожидали от проката гораздо меньшей прибыли

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Комедия «Батя» стала успешным полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Ефимовича, который долгое время жил и учился в Новосибирске

Комедия «Батя» стала успешным полнометражным дебютом режиссера Дмитрия Ефимовича, который долгое время жил и учился в Новосибирске

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Комедия «Батя» собрала в прокате более 500 миллионов рублей

Дебютная комедия бывшего новосибирца, режиссера Димитрия Ефимовича «Батя» собрала в российском прокате более полумиллиарда рублей.

Как уточнил корреспонденту НГС один из продюсеров фильма, член совета директоров «Русской медиагруппы» Гавриил Гордеев (также известный как Гавр из Comedy Club), официальная цифра сборов на середину мая составила более полумиллиарда рублей.

— По данным ЕАИС, общие сборы по России за период с 10 февраля по 12 мая 2021 года составили 506 453 990 рублей. Цифровой релиз «самой родной комедии» «Батя» состоялся в онлайн-кинотеатрах Wink, ivi, Premier, а также на iTunes. К концу первого уик-энда «Батя» на Premier достиг отметки в миллион просмотров, — рассказали в пресс-службе ТНТ.

В «Бюллетене кинопрокатчика» общая цифра сборов от проката фильма «Батя» по России и странам СНГ с 18 февраля 2021 года и по 23 мая 2021 года составила 532 миллиона 180 тысяч 119 рублей.

Один из создателей фильма в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что общая цифра от всех прокатов в России, СНГ, дальнем зарубежье, а также от продаж на все цифровые платформы может оказаться еще больше. При этом, было замечено в разговоре, изначально продюсеры фильма ожидали прибыль в размере 50 миллионов рублей и не рассчитывали на такой успех. В пресс-службе ТНТ официально эту цифру не прокомментировали.

Дмитрий Ефимович (в центре) на съемках фильма «Батя»

Дмитрий Ефимович (в центре) на съемках фильма «Батя»

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По официальным данным, которые представлены на сайте kinobusiness.com, самой кассовой российской кинокартиной всех времен на июнь 2021 года считается фильм «Холоп». Он собрал в прокате почти 3,2 миллиарда рублей. Следом идет «Движение вверх» со сборами в 3 миллиарда и «Т-34», собравший в прокате 2,3 миллиарда рублей. Комедия «Батя» в топ-100 самых кассовых российских фильмов пока занимает 61-е место, обгоняя по сборам такие известные фильмы, как, например, «Турецкий гамбит», «Стиляги», «Ночной дозор» или «Бумер. Фильм второй».

После проката на широком экране комедию «Батя» в мае показали на телеканале ТНТ, а вечером 20 июня — на ТНТ4.

23 февраля НГС опубликовал большое интервью с режиссером художественного фильма «Батя» Дмитрием Ефимовичем, который долгое время учился и жил в Новосибирске.

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кинокомедияроссийское киноДмитрий Ефимович
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