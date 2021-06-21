Комедия новосибирского режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя» собрала в прокате более полумиллиарда рублей

Комедия «Батя» собрала в прокате более 500 миллионов рублей
Дебютная комедия бывшего новосибирца, режиссера Димитрия Ефимовича «Батя» собрала в российском прокате более полумиллиарда рублей.
Как уточнил корреспонденту НГС один из продюсеров фильма, член совета директоров «Русской медиагруппы» Гавриил Гордеев (также известный как Гавр из Comedy Club), официальная цифра сборов на середину мая составила более полумиллиарда рублей.
— По данным ЕАИС, общие сборы по России за период с
В «Бюллетене кинопрокатчика» общая цифра сборов от проката фильма «Батя» по России и странам СНГ с
Один из создателей фильма в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что общая цифра от всех прокатов в России, СНГ, дальнем зарубежье, а также от продаж на все цифровые платформы может оказаться еще больше. При этом, было замечено в разговоре, изначально продюсеры фильма ожидали прибыль в размере 50 миллионов рублей и не рассчитывали на такой успех. В пресс-службе ТНТ официально эту цифру не прокомментировали.
По официальным данным, которые представлены на сайте kinobusiness.com, самой кассовой российской кинокартиной всех времен на июнь 2021 года считается фильм «Холоп». Он собрал в прокате почти 3,2 миллиарда рублей. Следом идет «Движение вверх» со сборами в
После проката на широком экране комедию «Батя» в мае показали на телеканале ТНТ, а вечером
23 февраля НГС опубликовал большое интервью с режиссером художественного фильма «Батя» Дмитрием Ефимовичем, который долгое время учился и жил в Новосибирске.