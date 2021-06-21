Комедия новосибирского режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя» собрала в прокате более полумиллиарда рублей

В «Бюллетене кинопрокатчика» общая цифра сборов от проката фильма «Батя» по России и странам СНГ с 18 февраля 2021 года и по 23 мая 2021 года составила 532 миллиона 180 тысяч 119 рублей.



Один из создателей фильма в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что общая цифра от всех прокатов в России, СНГ, дальнем зарубежье, а также от продаж на все цифровые платформы может оказаться еще больше. При этом, было замечено в разговоре, изначально продюсеры фильма ожидали прибыль в размере 50 миллионов рублей и не рассчитывали на такой успех. В пресс-службе ТНТ официально эту цифру не прокомментировали.