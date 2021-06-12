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Линор Горалик, Дмитрий Быков и Гузель Яхина встретятся на «Красной площади»

Ежегодный книжный фестиваль вновь соберет на одной площадке ведущих писателей России

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С 17 по 20 июня в рамках фестиваля пройдет больше 500 мероприятий

С 17 по 20 июня в рамках фестиваля пройдет больше 500 мероприятий

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Фестиваль «Красная площадь» начнется в Москве 17 июня и продлится три дня. За это время гости смогут не только посетить лекции, мастер-классы и познакомиться как с самой свежей, так и с самой редкой литературой страны, но и стать участниками интересных событий. Например, Юрий Вяземский прямо на главной площади страны проведет программу «Умники и умницы», а Дмитрий Глуховский зачитает всем желающим текст «Тотального диктанта». Главными гостями в этом году станут Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников, Линор Горалик и многие другие.

На главной сцене фестиваля выступит Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Солисты оперы Большого театра России исполнят песни о войне и мире, «Современник» покажет музыкальный спектакль «Оттепель», а Олег Нестеров и группа «Мегаполис» совместно с артистами Электротеатра «Станиславский» покажут спектакль-концерт, в основу которого легли стихи 12 русских поэтов последнего столетия.

Будут работать традиционные площадки «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшен», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», «Музейная линия» и «Главная сцена». В рамках фестиваля запланировано более 500 событий, расписание их ищите на сайте «Красной площади». Также желающие могут поучаствовать в акции и оставить книги для детских библиотек.

Обратите внимание, что для того, чтобы попасть на фестиваль, надо пройти регистрацию на сайте мероприятия.

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книгикнижный фестиваль «Красная площадь»
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