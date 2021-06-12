Линор Горалик, Дмитрий Быков и Гузель Яхина встретятся на «Красной площади»

Фестиваль «Красная площадь» начнется в Москве 17 июня и продлится три дня. За это время гости смогут не только посетить лекции, мастер-классы и познакомиться как с самой свежей, так и с самой редкой литературой страны, но и стать участниками интересных событий. Например, Юрий Вяземский прямо на главной площади страны проведет программу «Умники и умницы», а Дмитрий Глуховский зачитает всем желающим текст «Тотального диктанта». Главными гостями в этом году станут Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Дмитрий Быков, Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников, Линор Горалик и многие другие.

