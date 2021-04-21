Трамвай № 13 переедет на футболки. Разыгрываем в Instagram крутую одежду с легендарными граффити

Знаменитый трамвай № 13 появился на футболках и худи — бренд I'M from Siberia при поддержке НГС создал лимитированную коллекцию одежды для настоящих сибиряков.



Ровно три года назад в Новосибирске появился разрисованный трамвай «Я из Сибири», благодаря художникам, работы которых были закрашены серой краской на стене во дворе гостиницы «Центральная».



Граффити перенесли на знаменитый 13-й трамвай по инициативе НГС и при поддержке мэрии. Проект был приурочен к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС. Кроме Марины Ягоды, создавшей рисунок Лешего, трамвай раскрашивали еще четыре художника: вещего Гамаюна нарисовала Айгуль Laku, Бабу-ягу — Алёна Katana, а надпись «Я из Сибири» выполнил Степан Steve7.