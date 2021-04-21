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Трамвай № 13 переедет на футболки. Разыгрываем в Instagram крутую одежду с легендарными граффити

Это будет лимитированная коллекция для настоящих сибиряков — смотрите, как она выглядит

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Теперь полюбившийся новосибирцам яркий трамвай — не только общественный транспорт, но еще и мерч

Теперь полюбившийся новосибирцам яркий трамвай — не только общественный транспорт, но еще и мерч

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В Новосибирске выпустили футболки и худи с изображением трамвая № 13

Знаменитый трамвай № 13 появился на футболках и худи — бренд I'M from Siberia при поддержке НГС создал лимитированную коллекцию одежды для настоящих сибиряков.

Ровно три года назад в Новосибирске появился разрисованный трамвай «Я из Сибири», благодаря художникам, работы которых были закрашены серой краской на стене во дворе гостиницы «Центральная».

Граффити перенесли на знаменитый 13-й трамвай по инициативе НГС и при поддержке мэрии. Проект был приурочен к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС. Кроме Марины Ягоды, создавшей рисунок Лешего, трамвай раскрашивали еще четыре художника: вещего Гамаюна нарисовала Айгуль Laku, Бабу-ягу — Алёна Katana, а надпись «Я из Сибири» выполнил Степан Steve7.

Теперь полюбившийся новосибирцам яркий трамвай появился и на одежде.

В нашем аккаунте Instagram сейчас проходит розыгрыш этого фирменного мерча с символикой НГС. Заходите, принимайте участие и выигрывайте. Правила там проще некуда. Не забудьте подписаться на аккаунт, чтобы не пропустить розыгрыш!

В декабре прошлого года на линию вышел трамвай № 14 с символикой хоккейного клуба «Сибирь» — злобного снеговика нарисовал новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода.

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мерчтрамвай № 13I'M from Siberia
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