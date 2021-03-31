День оленевода на реке Полябта: почему чум в тундре разрешают ставить только женщинам

Салехард — это столица Ямала, региона, в котором сосредоточено около 15% запасов российской нефти. В отличие от большинства северных городов, он имеет богатую историю и солидный возраст — 426 лет . На территории ЯНАО до сих пор живут коренные жители севера: ненцы, ханты, манси, коми, селькупы. Похожие на первый взгляд, это совершенно разные народы с их уникальной культурой, языками и бытом.

Сапоги за 20 тысяч и трава от бесплодия



Праздник проходит прямо на реке Полябта. Сразу отправляемся на ярмарку. Нам повезло: в праздничный день в Салехарде было тепло и солнечно. Первое, что бросается в глаза, глядя на домики с товарами, — шкуры, очень много шкур. Настоящих: оленьих, соболиных, волчьих и т.д. В воздухе летает шерсть, она прилипает к пуховику, даже если к ней не подходишь. Коренные жители используют мех для пошива одежды и обуви, покрытия своего жилья внутри и снаружи. С непривычки такое количество мертвых животных вокруг немного пугает.

В ярмарочных палатках видим и другие необычные товары: сувениры из рога оленя, национальные кисломолочные продукты, красочные платки, украшения, игрушки и даже целебные растения. За одним очень неприметным корешком выстроилась целая очередь.

