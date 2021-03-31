День оленевода на реке Полябта: почему чум в тундре разрешают ставить только женщинам

Огромное стадо оленей и треугольные хижины, сверху донизу покрытые шкурами, появились на замерзшей реке Полябта всего на один день. Весь город спешит сюда и предвкушает поездку на нартах, покупку кисов и дегустацию северной рыбы. В толпе расхаживают люди, одетые в меховые шубы, расшитые орнаментом, — Салехард отмечает День оленевода.
Салехард — это столица Ямала, региона, в котором сосредоточено около
Сапоги за 20 тысяч и трава от бесплодия
Праздник проходит прямо на реке Полябта. Сразу отправляемся на ярмарку. Нам повезло: в праздничный день в Салехарде было тепло и солнечно. Первое, что бросается в глаза, глядя на домики с товарами, — шкуры, очень много шкур. Настоящих: оленьих, соболиных, волчьих и т.д. В воздухе летает шерсть, она прилипает к пуховику, даже если к ней не подходишь. Коренные жители используют мех для пошива одежды и обуви, покрытия своего жилья внутри и снаружи. С непривычки такое количество мертвых животных вокруг немного пугает.
В ярмарочных палатках видим и другие необычные товары: сувениры из рога оленя, национальные кисломолочные продукты, красочные платки, украшения, игрушки и даже целебные растения. За одним очень неприметным корешком выстроилась целая очередь.
«Золотой корень лечит много болезней: и желудочно-кишечного тракта, и бесплодие, и мигрени. Это родиола розовая. Она растет только в горах, я всегда беру его на Алтае. Была приятно удивлена, когда увидела его и здесь. Возьму побольше себе и маме. Нужно заваривать и пить по утрам», — объяснила Наталья, гостья праздника.
Гонки на снегоходах и прыжки в меховых сапогах
Идем на следующую площадку: здесь развлекательная и спортивная зоны. Дети могут поиграть с аниматорами, а взрослые — последить за соревнованиями. В них принимают участие коренные жители. Это и классические дисциплины (бег, прыжки в длину), и народные (лассо на воображаемого оленя).
Участники также соревнуются в силе и ловкости. За победу здесь борются всеми силами, ведь среди призов есть и гаджеты, и сертификаты, и даже снегоход. Многие приходят попытать удачу каждый год.
«Я участвовал в перетягивании бревна в прошлом году, но у меня не получилось выиграть. Мой соперник был очень сильным, потом он победил всех остальных. В этом году я не пошел из-за того, что сильно ударил руку. Зато пошли два моих друга, стою вот, поддерживаю их», — рассказал молодой человек Иван, который наблюдал за состязанием.
А неподалеку соревнуются любители рассекать замерзшую реку с ветерком. Снегоходы — очень востребованный транспорт на севере. На них пересела часть часть коренных жителей: это удобно и быстро.
Одно из самых приятных развлечений — дегустация. Мы попробовали местные ягоды, собранные коренными жителями, строганину из муксуна и щёкура, вяленую оленину. Все это — и не только — продается на ярмарке.
«Плохо понимаю русский»
Хотя коренные жители и взяли на заметку снегоходы, уход за оленями — это отдельная, крайне важная глава их жизни. Идем в сторону специальной площадки, где стоят многичисленные стада. Видишь северных оленей — и удивляешься: они совсем не большие, ростом около 80–150 сантиметров. Животные спокойные и дружелюбные, дают себя погладить. Их шерсть, кстати, очень плотная и жесткая.
Как это ни грустно, но олени для северян — расходный материал. Здесь они и вид транспорта, и источник мясных продуктов, и шерсти для одежды и обуви. Большое и здоровое стадо обеспечит своему хозяину сытую спокойную жизнь.
Гостям праздника предлагают прокатиться на оленьей упряжке. Один круг по специальной площадке стоит от 200 рублей. Договариваясь с хозяином животных, стоит быть осторожнее. Мы договорились с ним на один круг, за который заплатим 300 рублей. А он прокатил нас целых три и потребовал тысячу. Причиной этой ситуации стал внезапно появившийся языковой барьер, которого не было в начале нашего разговора.
«Плохо понимаю русский, не расслышал», — ответил хитрый оленевод, который не смог назвать свое имя.
Оленей на празднике очень и очень много. Желающие прокатиться с ветерком выстраиваются в очередь. Для жителей тундры это хорошая возможность подзаработать, поэтому они специально гонят оленей по несколько десятков часов.
Олени трогают до глубины души. Эти животные очень ласковые, аккуратные и немного неуклюжие. Мы не видели, чтобы с ними плохо обращались, но, скорее всего, такое случается.
Чум: современный внутри, но традиционный снаружи
Пришло время посмотреть на традиционное жилище коренных жителей. Многие из них поколениями живут в городах, но что такое тундра, они не забывают. От родителей или более старших родственников им достались чумы, в которых до сих пор можно выжить в условиях аномальных морозов. На празднике их выставили больше 20 штук.
Чум — традиционное жилище народов севера. Имеет коническую форму, состоит из рамы, которая составляется из жердей и в зависимости от обычаев или сезона покрывается корой (например, берестой), оленьими шкурами или войлоком.
«Мы с мужем и детьми живем в квартире в Аксарке (село в ЯНАО. — Прим. ред). Но у нас есть чум, иногда муж уходит в тундру. Мы всегда готовы снова начать кочевать, это у нас в крови. Но пока мы чаще показываем его на городских праздниках. Рассказать о своей культуре интересно, но многие не умеют вести себя внутри чума. Это неуважение к хозяевам», — рассказала Лена, хозяйка одного из чумов.
Кстати, по традиции чум собирают только женщины. На то, чтобы полностью собрать жилище, северянке требуется всего лишь один час. Помогать ей могут дети или другие женщины, живущие вместе: например, свекровь.
Как в чум попал интернет?
На Дне оленевода мы оказались благодаря «Ростелекому». Еще 5–7 лет назад на Ямале были серьезные проблемы со связью даже в крупных городах. Об интернете в поселках и на некоторых месторождениях не шло ни речи. А сегодня оптическое волокно проложено в
Чтобы показать возможности современной связи, «Ростелеком» провел необычный кибертурнир прямо внутри чума. Здесь коренные жители сразились в онлайн-игре World of Tanks. Многие участники управляли виртуальными танками впервые.
«Игра — это прикольно, но не хватает ощущений. Ездить на оленьей упряжке веселее. У меня есть ноутбук, но обычно я не играю», — поделился Леонид, участник турнира.
И ночью солнце светит
Возвращаемся на улицу. Гуляя по площадке и рассматривая коренных жителей, замечаем одну интересную вещь. Они обожают солнцезащитные очки! Сочетание такого современного аксессуара с народными костюмами кажется странным, но всё объясняется очень просто. Снег отражает огромное количество света, от которого болят глаза. В очках с темными стеклами находиться в тундре намного комфортнее.
А еще ханты и ненцы питают слабость и к гаджетам. Телефоны, планшеты, наушники можно увидеть в руках почти у каждого северянина, одетого в малицу. Большинство из них живет обычной современной жизнью и успешно пользуется электронными устройствами.
В аутентичные наряды одеты даже детки. Их шубки являются одновременно и шапками, и варежками.
Оленеводы в 21 веке: зачем?
На празднике удалось познакомиться со многими гостями, и оказалось, что они съехались со всей страны. Встретили мы и опытного путешественника и издателя популярной газеты кроссвордов Игоря Розенкова. Больше всего его впечатлил кибертурнир в чуме:
«Мой хороший друг руководит компанией, которая разработала World of Tanks. Я записал ему видео, как ханты играют в «танчики» в чуме: он будет в шоке. Это настоящий прорыв, ему будет приятно».
Общее впечатление от этого праздника осталось приятное. Это невероятный колорит, знакомство с интересной культурой и необычные развлечения. Коренные жители кажутся слегка хмурыми, но при общении они очень дружелюбные. Северяне дорожат своей культурой: если относиться к ней без уважения — легко могут обидеться.
В современных реалиях много вопросов вызывает жестокая эксплуатация северных оленей. На их дыры на голове от вырванных или спиленных рогов больно смотреть: сердце кровью обливается. Также странно гладить это милейшее спокойное животное, зная, что после поездки на нартах тебе предложат отведать оленины. Количество шкур, продаваемых на празднике, тоже пугает. Но, увы, в тундре в синтепоновом пуховике не выжить.
Что за праздник такой?
День оленевода отмечают во всех крупных городах Югры и Ямала еще со времен СССР. Он «кочует» по населенным пунктам несколько месяцев и остается в каждом на несколько дней. В традиционную программу обычно входит демонстрация чумов, гонки на оленьих упряжках, полевая кухня, ярмарки, соревнования.
День оленевода — один из любимых праздников ямальцев. Коренные жители имеют возможность показать свою богатую культуру, заработать денег на продаже изделий ручной работы. А те, кто приехал на север из других регионов, с интересом узнают, на чьей земле они живут и работают. Праздник отмечается каждый год и собирает столько же гостей, сколько День города или День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Ямал — какой он?
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