Зрители рыдают: в Новосибирске поставили спектакль о «невозможной» дружбе

Шведская писательница Фрида Нильсон родилась в 1979 году. Первую детскую книгу опубликовала в 2004 году. Нильсон выиграла множество литературных наград, в том числе Немецкую молодежную литературную премию и Премию памяти Астрид Линдгрен. А в 2017 году Фрида Нильсон вошла в список лучших европейских авторов до 39 лет по версии Hay Festival Aarhus.



Как рассказали в театре, это совместная работа с центром «Культурный город», спектакль поставили в рамках проекта «Детки и предки» (проект включает в себя серию спектаклей, адресованных родителям с детьми от 6 лет, в том числе подростками, а также бабушкам-дедушкам, учителям, в рамках которого взрослые и дети учатся взаимодействовать посредством театра).

— Мы с режиссером сразу договорились, что персонаж Горилла — это не про вид животного, а про отношение окружающих, — говорит художник спектакля Анна Полякова. — История про гориллу и девочку, каждая из которых неудобная, спорная, совсем не плюшевая, обаятельная в процессе и по сумме своих решений, а не по факту своей сказочности, — вот это «моя история». Время одномерных персонажей прошло. Вдруг мы все выросли и увидели, что мир сложный, сложнее «добра и зла».