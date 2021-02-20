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Зрители рыдают: в Новосибирске поставили спектакль о «невозможной» дружбе

Режиссер — бывшая участница известного в Новосибирске музыкального трио

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Спектакль поставили по книге Фриды Нильсон&nbsp;

Спектакль поставили по книге Фриды Нильсон 

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В новосибирском «Первом театре» состоялась премьера спектакля «Меня удочерила Горилла» по книге шведской писательницы Фриды Нильсон.

Режиссер спектакля — бывшая участница, автор музыки и песен группы «Платья за 130» Анна Морозова.

— Книжка меня сразу зацепила, сюжет очень напоминает «Пеппи Длинныйчулок», но в реальной жизни. В той, где папа не приехал, и пришлось выкручиваться самой. Очень понравился язык, яркие персонажи и внятная фабула, — объясняет свой выбор режиссер спектакля. — В театрах появилась потребность поговорить с детьми о том, что актуально сейчас, о том, что раньше табуировалось или считалось не афишируемым.

Режиссер спектакля — автор музыки новосибирской музыкальной группы «Платья за 130» Анна Морозова

Режиссер спектакля — автор музыки новосибирской музыкальной группы «Платья за 130» Анна Морозова

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Шведская писательница Фрида Нильсон родилась в 1979 году. Первую детскую книгу опубликовала в 2004 году. Нильсон выиграла множество литературных наград, в том числе Немецкую молодежную литературную премию и Премию памяти Астрид Линдгрен. А в 2017 году Фрида Нильсон вошла в список лучших европейских авторов до 39 лет по версии Hay Festival Aarhus.

Как рассказали в театре, это совместная работа с центром «Культурный город», спектакль поставили в рамках проекта «Детки и предки» (проект включает в себя серию спектаклей, адресованных родителям с детьми от 6 лет, в том числе подростками, а также бабушкам-дедушкам, учителям, в рамках которого взрослые и дети учатся взаимодействовать посредством театра).

Мы с режиссером сразу договорились, что персонаж Горилла — это не про вид животного, а про отношение окружающих, — говорит художник спектакля Анна Полякова. — История про гориллу и девочку, каждая из которых неудобная, спорная, совсем не плюшевая, обаятельная в процессе и по сумме своих решений, а не по факту своей сказочности, — вот это «моя история». Время одномерных персонажей прошло. Вдруг мы все выросли и увидели, что мир сложный, сложнее «добра и зла».

Первый премьерный показ спектакля состоялся 19 февраля

Первый премьерный показ спектакля состоялся 19 февраля

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«Меня удочерила Горилла» — детский мюзикл. В аннотации к книге говорится, что писательница Фрида Нильсон рассказала историю о невозможной (как кажется на первый взгляд) дружбе и о том, насколько мало значит внешнее, когда речь идет о доверии и любви. И это не просто сентиментальная сказка, а почти детективная история.

Первый премьерный спектакль состоялся 19 февраля. В отзывах о спектакле в социальных сетях взрослые зрители говорят, что спектакль заставил их плакать.

В прошлом году в театре кукол поставили спектакль, посвященный любимой игрушке новосибирского писателя Юрия Магалифа.

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Первый театрпремьера
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