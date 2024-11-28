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Криминал Забил дубинкой и надругался в хлеву: обвиняемого в убийстве 17-летней сибирячки отправили под стражу

Забил дубинкой и надругался в хлеву: обвиняемого в убийстве 17-летней сибирячки отправили под стражу

41-летний мужчина признал вину

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41 комментарий

У обвиняемого были плохие отношения с отцом девушки

Источник:

41-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней девушки из Красноярского края отправили под стражу на два месяца. Также считается, что мужчина надругался над жертвой

Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, у обвиняемого были плохие отношения с отцом девушки, поэтому он решил убить скот, который держала семья погибшей.

Как установило следствие, 23 ноября он влез во двор с ножом и дубиной, чтобы порезать домашнюю скотину и погромить имущество начальника. Зашел в стайку, увидел девушку и бросился на нее. Жертва пыталась убежать, вырывалась, оцарапала ему лицо. Сибиряк ударил ее несколько раз дубиной по голове. Девушка упала без сознания. После этого мужчина еще и надругался над жертвой.

Уточняется, что 41-летний мужчина забрал с места телефон девушки. Палку, которой он бил погибшую, и телефон, обвиняемый сжег в печи у себя дома. Мужчина признал свою вину.

Его подозревают по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее наши коллеги из NGS24.RU побывали на месте трагедии и пообщались с жителями поселка.

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Убийство Красноярский край Криминал
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Комментарии
41
Татьяна 53
1 час
Плохие слова про этого типа не пропускает модератор, наверное, надо восхититься поступком этого персонажа.
Гость
1 час
Про порезать скот - это он находу придумал. Изначально - желание изнасиловать....
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