Забил дубинкой и надругался в хлеву: обвиняемого в убийстве 17-летней сибирячки отправили под стражу

У обвиняемого были плохие отношения с отцом девушки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











41-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней девушки из Красноярского края отправили под стражу на два месяца. Также считается, что мужчина надругался над жертвой

Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, у обвиняемого были плохие отношения с отцом девушки, поэтому он решил убить скот, который держала семья погибшей.

Как установило следствие, 23 ноября он влез во двор с ножом и дубиной, чтобы порезать домашнюю скотину и погромить имущество начальника. Зашел в стайку, увидел девушку и бросился на нее. Жертва пыталась убежать, вырывалась, оцарапала ему лицо. Сибиряк ударил ее несколько раз дубиной по голове. Девушка упала без сознания. После этого мужчина еще и надругался над жертвой.

Уточняется, что 41-летний мужчина забрал с места телефон девушки. Палку, которой он бил погибшую, и телефон, обвиняемый сжег в печи у себя дома. Мужчина признал свою вину.

Его подозревают по ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».