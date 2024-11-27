«За это время накопилось»: сосед убитой в хлеву сибирячки понимал, что на нее нападут свиньи

Мужчина на допросе сказал, что у него «накопилось» Источник: СК по Красноярскому краю и Хакасии / T.me











В Красноярском крае 41-летний житель деревни Ушканка в Ужурском районе признался в убийстве 17-летней девушки, на отца которой он работал. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Подозреваемого задержали накануне. Он работал скотником на местном агропредприятии АО «Андроновский». У мужчины, как пишут в СК, были регулярные конфликты с управляющим фермы, с которым он также жил по соседству.

— За это время накопилось… — пояснил задержанный на оперативном видео СК.

23 ноября скотник выпил и решил забить личный скот управляющего, чтобы «отомстить». Мужчина взял нож, березовое полено и пошел на ферму в стайку. Там он встретил дочь своего начальника, которая кормила скот — коров и свиней.

В стайке они поссорились. По словам подозреваемого, девушка его «поцарапала». Она пыталась выбежать из помещения, но тот не дал, рассказывает скотник на оперативном видео.

Мужчина ударил девушку несколько раз поленом по голове. Та потеряла сознание. Мужчина оставил ее, «понимая, что на девушку могут напасть свиньи», сообщают в СК. Животные действительно покусали ее, в результате та умерла от кровопотери.

Источник: СК по Красноярскому краю и Хакасии / T.me

В попытке скрыть следы преступления подозреваемый забрал с собой телефон девушки и полено, которые затем сжег в печи у себя дома.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью, с целью сокрытия другого преступления (пункты «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Задержанный полностью признал вину. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.