Искали 27 лет: новосибирец надругался над пенсионеркой и задушил ее, а потом сбежал в Германию

Мужчина скрывался больше 27 лет Источник: СУ СК по Новосибирской области











В Новосибирской области суд отправил в колонию мужчину, который в 1997 году надругался над пожилой женщиной, а потом задушил ее. После этого преступник уехал в Германию и получил гражданство.

Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. В октябре 1997 года 35-летний сибиряк незаконно проник в дом в селе Быструха Ордынского района, чтобы обокрасть его. На месте его застала одинокая хозяйка дома, которой было 86 лет. Мужчина надругался над женщиной, а потом убил.

— Сразу после этого жилой дом потерпевшей загорелся, а прибывшие на место пожарные и местные жители после тушения пожара обнаружили ее тело и следы поджога, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

После этого преступник скрылся и через некоторое время уехал жить в Германию. Там он получил гражданство.

Над делом работала группа следователей по раскрытию преступлений прошлых лет. В результате удалось узнать, где живет подозреваемый. В августе 2023 года мужчина оформил визу и миграционную карту, чтобы приехать в отпуск в Кочковский район. Производство по делу возобновили. Преступника доставили в Ордынский район для проведения следственных действий, задержали и взяли под стражу.

Следователи собирали и закрепляли доказательную базу, провели ряд повторных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и биологическую. Удалось найти дополнительных свидетелей.

Суд признал мужчину виновным в убийстве с целью сокрытия другого преступления, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.