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Криминал Арестовали на встрече с губернатором Кузбасса — кадры задержания директора шахты «Инская»

Арестовали на встрече с губернатором Кузбасса — кадры задержания директора шахты «Инская»

Бизнесмена подозревают в новых преступлениях

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2 комментария

Мужчина был задержан накануне днем

Суд Центрального района Кемерова изменил меру пресечения директору шахты «Инская» Денису Немыкину, который обвиняется в задержке зарплат рабочим и злоупотреблении полномочий. Задержание мужчины происходило во время совещания с Ильей Середюком.

Управление ФСБ Кузбасса опубликовала видео, на котором показана оперативная работа с обвиняемым. В начале ролика видно, что задержание Немыкина проходило во время встречи рабочей группы по ситуации на шахте с участием губернатора Кузбасса.

Согласно релизу суда, накануне вечером Немыкина отправили под стражу, тем самым изменив меру пресечения: до этого у него был запрет определенных действий после предъявления обвинений по делу о невыплате шахтерам зарплаты.

Новый эпизод выявили во время расследования первого уголовного дела из-за невыплаты зарплаты 382 рабочим. Долг перед ними накопился на сумму более чем в 65 млн рублей.

Как ранее писал NGS42.RU горнякам, которые устраивали голодовку, в пятый раз перенесли сроки выплаты долгов по заработной плате. Инвестор, который обещал погасить задолженности в ноябре, не смог этого сделать.

Собственники шахты начали сокращать штат. Уволенным сотрудникам предложили перейти на работу в другие предприятия.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Шахта „Инская“» было образовано в 1992 году и зарегистрировано в Новосибирске для добычи угля подземным способом. Генеральным директором и главным учредителем (51%) является Денис Немыкин. Также долю в компании имеет Александр Мохов, который, помимо этого, владеет организацией по продаже автомобилей и врачебным кабинетом. По итогам 2023 года угольщики вышли с выручкой 675 тысяч рублей и чистой прибылью 659 тысяч рублей. В сентябре 2024 года с компании взыскали почти 4 миллиона рублей за задолженность по кредиту.

Ранее в Новосибирской области полицейские задержали члена Совета депутатов города Обь Андрея Дарвина. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст.159 УК РФ).

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Комментарии
1
эника
22 минуты
самого в забой скинуть на недельку и посмотреть как ему понравится нет там.
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