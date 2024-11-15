Миллионы в чемодане: таможенники назвали самую крупную сумму изъятых денег у пассажиров

Чаще всего деньги пытаются вывезти в Узбекистан и Таджикистан Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Новосибирске с начала 2024 года в аэропорту Толмачево таможенники изъяли у пассажиров более 20 миллионов рублей при попытке вывезти за границу. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— У пассажиров изъяты незадекларированные денежные средства в размере: 11,3 миллиона рублей, 84,9 тысячи долларов и 15,1 тысячи евро, — пояснили в ведомстве.

Самую крупную сумму изъяли у 38-летней россиянки, которая планировала улететь в Китай.

— При досмотре таможенники обнаружили незадекларированные средства в размере 57,6 тысячи долларов, 78 тысяч корейских вон и 55 тысяч юаней, — сообщили таможенники.

По данным ведомства, чаще всего деньги без декларации пытаются вывезти в Узбекистан и Таджикистан.