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Криминал Миллионы в чемодане: таможенники назвали самую крупную сумму изъятых денег у пассажиров

Миллионы в чемодане: таможенники назвали самую крупную сумму изъятых денег у пассажиров

Самую крупную сумму пытались вывезти в Китай

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1 комментарий

Чаще всего деньги пытаются вывезти в Узбекистан и Таджикистан

В Новосибирске с начала 2024 года в аэропорту Толмачево таможенники изъяли у пассажиров более 20 миллионов рублей при попытке вывезти за границу. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— У пассажиров изъяты незадекларированные денежные средства в размере: 11,3 миллиона рублей, 84,9 тысячи долларов и 15,1 тысячи евро, — пояснили в ведомстве.

Самую крупную сумму изъяли у 38-летней россиянки, которая планировала улететь в Китай.

— При досмотре таможенники обнаружили незадекларированные средства в размере 57,6 тысячи долларов, 78 тысяч корейских вон и 55 тысяч юаней, — сообщили таможенники.

По данным ведомства, чаще всего деньги без декларации пытаются вывезти в Узбекистан и Таджикистан.

Этим летом в Новосибирской области выставили на торги несколько десятков телефонов марки iPhone. Все устройства были конфискованы таможенниками на границе.

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Комментарии
1
United States
2 минуты
гг, заработал денег, на карте не вывезти, вывозишь так - а властишка тебе такая: ДЕЛИСЬ!
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