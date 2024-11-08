Трое бывших высокопоставленных полицейских отправятся под суд за подброс «наркотиков» красноярцу

24.мвд.рф Источник: На фото: слева — Михаил Привалихин, справа — Александр Егоров











Следком завершил расследование уголовного дела против бывшего замначальника полиции края по оперативной работе Михаила Привалихина, бывшего замначальника собственной безопасности главка Александра Егорова и бывшего начальника отделения организации государственной защиты отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности главка Сергея Никитина.

По версии следствия, в июне 2018 Егоров и Никитин по приказу Привалихина незаконно задержали двоих красноярцев 28 и 29 лет. На парней надели наручники, а в карман одного из них подбросили муляж наркотика, который сами же и изъяли.

Привалихин потребовал у 29-летнего мужчины взятку. Парень заплатил 300 тысяч рублей, чтобы избежать проблем с полицией.

Сейчас Привалихину, Егорову и Никитинку предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). Оперативную работу по уголовному делу проводила ФСБ.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Но это не единственное дело данных экс-полицейских. Ранее Привалихин уже получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в 24 миллиона рублей за взятку от ритуальщиков. По информации источника NGS24.RU, Михаил Привалихин крышевал бизнес похоронного магната Вадима Абдулина, владельца «Красноярского крематория».

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Аналогичный срок — 12 лет — получил Егоров за взятку от «черных» лесорубов.

Также Южно-Сахалинский суд рассматривает дело Привалихина о взятке за попустительство по службе, полученной с вымогательством.