ФСБ нашла в автобусе на границе с Новосибирской областью айфоны на 15 миллионов

В Новосибирской области на границе задержали 130 коробок с айфонами. Их пытались завезти в регион из Казахстана.
Пограничная служба ФСБ по Новосибирской области пресекла попытку незаконного ввоза. Товар оказался без сопроводительных документов и с признаками контрафакта.
— В пункте пропуска «Павловка», при проведении осмотра пассажирского автобуса, в багажном отделении были обнаружены более 130 коробок с электронными устройствами премиальных моделей, — рассказали в пресс-службе.
Айфоны изъяли и передали в таможенные органы. По предварительным данным, стоимость изъятого около 15 миллионов рублей.
В августе в Новосибирской области выставили на торги несколько десятков телефонов марки iPhone. Начальная цена техники превышает два миллиона рублей.