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Криминал ФСБ нашла в автобусе на границе с Новосибирской областью айфоны на 15 миллионов

ФСБ нашла в автобусе на границе с Новосибирской областью айфоны на 15 миллионов

Смартфоны хотели привезти из Казахстана

1 730
25 комментариев

Смартфоны лежали как в коробках, так и в пакетах

В Новосибирской области на границе задержали 130 коробок с айфонами. Их пытались завезти в регион из Казахстана.

Пограничная служба ФСБ по Новосибирской области пресекла попытку незаконного ввоза. Товар оказался без сопроводительных документов и с признаками контрафакта.

— В пункте пропуска «Павловка», при проведении осмотра пассажирского автобуса, в багажном отделении были обнаружены более 130 коробок с электронными устройствами премиальных моделей, — рассказали в пресс-службе.

Айфоны изъяли и передали в таможенные органы. По предварительным данным, стоимость изъятого около 15 миллионов рублей.

В августе в Новосибирской области выставили на торги несколько десятков телефонов марки iPhone. Начальная цена техники превышает два миллиона рублей.

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Комментарии
25
Картавый
33 минуты
Как они могут быть контрафактом, если официальных поставок в рф не существует
88877888м
14 минут
что это, запрещёнка?))) у нас же единое экономическое пространство, единая таможня с Казахстаном. что не так?)))
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