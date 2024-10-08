Ущерб 48 миллионов: дело экс-начальника дептранса Новосибирска дошло до суда

Константин Васильев находится в СИЗО с 21 марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Дело экс-чиновника рассмотрит Центральный районный суд.

По версии следствия, Константин Васильев с декабря 2022 по декабрь 2023 года перечислил 48 миллионов рублей из бюджета Новосибирска на счёт МП «Метро МиР» в качестве субсидии. Деньги должны были пойти на разработку документации для строительства дороги к жилмассиву «Плющихинский». Следствие считает, что экс-чиновник знал, что работы не выполнены, но подписал отчёт об эффективном использовании субсидии.

Также в прокуратуре сообщили о ещё одном эпизоде. По данным следствия, с октября 2021 года по декабрь 2023 года Константин Васильев знал о судебных решениях о приведении дорог в нормативное состояние, но бездействовал.

— В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого 48 миллионов рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 80 миллионов рублей, — заключили в ведомстве.

В мае НГС изучал детали уголовного дела Константина Васильева. Адвокат бывшего начальника дептранса тогда назвал процесс показательной поркой и заявил, что состава преступления в действиях его подзащитного нет.