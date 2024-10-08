НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

4 м/c,

зап.

 757мм 39%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

Дело экс-начальника дептранса Новосибирска дошло до суда

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Криминал Ущерб 48 миллионов: дело экс-начальника дептранса Новосибирска дошло до суда

Ущерб 48 миллионов: дело экс-начальника дептранса Новосибирска дошло до суда

На его имущество наложили арест

1 674
11 комментариев

Константин Васильев находится в СИЗО с 21 марта

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Дело экс-чиновника рассмотрит Центральный районный суд.

По версии следствия, Константин Васильев с декабря 2022 по декабрь 2023 года перечислил 48 миллионов рублей из бюджета Новосибирска на счёт МП «Метро МиР» в качестве субсидии. Деньги должны были пойти на разработку документации для строительства дороги к жилмассиву «Плющихинский». Следствие считает, что экс-чиновник знал, что работы не выполнены, но подписал отчёт об эффективном использовании субсидии.

Также в прокуратуре сообщили о ещё одном эпизоде. По данным следствия, с октября 2021 года по декабрь 2023 года Константин Васильев знал о судебных решениях о приведении дорог в нормативное состояние, но бездействовал.

— В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого 48 миллионов рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 80 миллионов рублей, — заключили в ведомстве.

В мае НГС изучал детали уголовного дела Константина Васильева. Адвокат бывшего начальника дептранса тогда назвал процесс показательной поркой и заявил, что состава преступления в действиях его подзащитного нет.

Константина Васильева задержали в марте 2024 года, он занимал пост с 1 октября 2021 года, сменив Романа Дронова. Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище по специальности «командная тактическая авиация» и получил квалификацию летчика-инженера. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работал в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Никодим
35 минут
Константин решение мы знаем. Осталось решить какой срок! Думай
281832002
10 минут
сказочные персонажи деньги распределяют в мэриии , а почему не 100 млн на проектирование ??
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Оксана,45

Echo,36

Oleg,52

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление