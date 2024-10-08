На крупном складе с маркетплейсом в Оби задержали почти 60 мигрантов — часть из них выгонят из страны

Похожие проверки проходят во всех районах региона Источник: ГУ МВД России по НСО











Полиция в Новосибирской области задержала несколько десятков мигрантов на крупном складе в Толмачевском сельсовете.

В ходе рейда оперативники нагрянули в один из складских комплексов, где среди прочего находятся площади, арендуемые маркетплейсом Ozon, торговой сетью «Лента» и логистической компанией «Деловые линии». На чьих именно складах прошел рейд, не уточняется.

— На законность пребывания проверены 59 иностранных граждан, почти половина из которых находились на территории Российской Федерации незаконно, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

23 сотрудника склада оказались нелегалами Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

23 сотрудника склада оказались нелегалами и не имели разрешения на работу в России. В рамках административного наказания они будут выдворены с последующим запретом на въезд в Россию сроком на 5 лет.

В областном Управлении МВД добавили, что аналогичные мероприятия в настоящее время проходят во всех во всех районах региона.