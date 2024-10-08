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Криминал события На крупном складе с маркетплейсом в Оби задержали почти 60 мигрантов — часть из них выгонят из страны

На крупном складе с маркетплейсом в Оби задержали почти 60 мигрантов — часть из них выгонят из страны

Нелегалы не смогут вернуться в Россию на протяжении 5 лет

1 962
30 комментариев

Похожие проверки проходят во всех районах региона

Полиция в Новосибирской области задержала несколько десятков мигрантов на крупном складе в Толмачевском сельсовете.

В ходе рейда оперативники нагрянули в один из складских комплексов, где среди прочего находятся площади, арендуемые маркетплейсом Ozon, торговой сетью «Лента» и логистической компанией «Деловые линии». На чьих именно складах прошел рейд, не уточняется.

— На законность пребывания проверены 59 иностранных граждан, почти половина из которых находились на территории Российской Федерации незаконно, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

23 сотрудника склада оказались нелегалами

23 сотрудника склада оказались нелегалами и не имели разрешения на работу в России. В рамках административного наказания они будут выдворены с последующим запретом на въезд в Россию сроком на 5 лет.

В областном Управлении МВД добавили, что аналогичные мероприятия в настоящее время проходят во всех во всех районах региона.

Ранее наши коллеги из MSK1.RU рассказывали про антимигрантский рейд на подмосковном складе Ozon.

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Комментарии
32
Татьяна 53
26 минут
Хорошо, но мало.
28131500
19 минут
Всего 50? Ну хотя бы 500, а лучше 50 тысяч. Причем вместе с семьями.
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