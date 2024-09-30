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Криминал Не сошлись в цене доставки: новосибирец заявил, что его избили грузчики

Не сошлись в цене доставки: новосибирец заявил, что его избили грузчики

По версии второй стороны конфликта, клиент напал на грузчиков первым

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3 комментария

Услугу сибиряк, как он сам отмечает, так и не получил

Житель Новосибирска Роман Рогачев заявил, что его избили грузчики и водитель компании «Грузовичкоф». Соответствующий отзыв появился на портале «Flamp».

Инцидент, по словам мужчины, произошёл в минувшую субботу, 28 сентября. Причиной избиения сибиряк называет недопонимание касательно стоимости услуг.

— Оператор назвала при заказе сумму 7 800 рублей, водитель на месте назвал сумму 9 400 рублей. Я оплатил 7 800 рублей после чего водитель и грузчики сказали, что не будут разгружать, начали ругаться, водитель и два грузчика набросились на меня, избили, — пишет Роман Рогачев.

В разговоре с корреспондентом НГС мужчина сказал, что снял побои в поликлинике и написал заявление в полицию. При этом услуги компания, по его словам, так ему и не оказала.

— Там было два адреса доставки. После инцидента парни все что было скинули на первом адресе и молча уехали, — заявил новосибирец.

В компании «Грузовичкоф» корреспонденту НГС рассказали, что знают о сложившейся ситуации, однако отметили, что, по их данным, сибиряк «первый начал махать руками». Водитель компании якобы написал ответное заявление в полицию. НГС направил официальный запрос в компанию для получения более подробной информации.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции Центрального района. Полицейские начали проверку.

Если вы были свидетелем инцидента, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, как 19-летнего парня избили в автобусе в Новосибирске.

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Комментарии
5
Гость
10 минут
Что там, тонну соляры спалили, или гаи нанимали дорогу перекрыть? Че так дорого то?
Гость
9 минут
Я хмеля, это мои близкие... А вы пацаны на теме здесь сидите?
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