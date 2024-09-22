В Академгородке мужчина напал на 15-летнюю девочку

В Новосибирске мужчина напал на 15-летнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, такое заявление поступило в отдел полиции.
— В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на улице Софийской в Академгородке. Мужчина нанес три удара кулаками. Девочка потеряла сознание.
В сентябре по социальным сетям начало расходиться видео, на котором неизвестный распылил газовый баллончик в глаза маленьким девочкам. В этом обвиняют новосибирца в маске Шрека.