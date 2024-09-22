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В Академгородке мужчина напал на 15-летнюю девочку

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Криминал В Академгородке мужчина напал на 15-летнюю девочку

В Академгородке мужчина напал на 15-летнюю девочку

Полиция начала проверку

2 898
29 комментариев

Заявление поступило в отдел полиции

В Новосибирске мужчина напал на 15-летнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, такое заявление поступило в отдел полиции.

— В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел на улице Софийской в Академгородке. Мужчина нанес три удара кулаками. Девочка потеряла сознание.

Если вам что-то известно о происшествии, то свяжитесь с нами.

Звоните8-923-157-00-00
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В сентябре по социальным сетям начало расходиться видео, на котором неизвестный распылил газовый баллончик в глаза маленьким девочкам. В этом обвиняют новосибирца в маске Шрека.

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Комментарии
29
Nafanya
1 час
ул. Софийская - это ОбьГЭС. При чём тут Академгородок? :0
281039012
1 час
Софийская не Академгородок.
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