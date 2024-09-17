Инцидент в песочнице: парня в маске Шрека обвинили в нападении с газовым баллончиком на девочек

Судя по всему, злоумышленник надел маску, чтобы скрыть своё лицо Источник: «Полезный Новосибирск» / «ВКонтакте»











По социальным сетям расходится видеозапись, как неизвестный распылил газовый баллончик в глаза маленьким девочкам, которые играли в песочнице. В этом обвиняют новосибирца, который надел на себя маску Шрека.

По информации паблика «Полезный Новосибирск», инцидент произошёл 4 сентября во дворе дома №54 по улице Блюхера в Ленинском районе.

— На запись попала часть двора, а вместе с титром в кадре было фото предполагаемого нападавшего. Его лицо было скрыто, — говорится в сообщении.

Источник: Полезный Новосибирск / «ВКонтакте»

При этом, по информации паблика, активисты смогли установить личность злоумышленника — им якобы оказался подросток 2010 года рождения.

Как сильно пострадали девочки — не уточняется. В полиции НГС сообщили, что по данному факту организована проверка.

— Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — объяснили в пресс-службе областного МВД.

В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.