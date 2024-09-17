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Криминал Инцидент в песочнице: парня в маске Шрека обвинили в нападении с газовым баллончиком на девочек

Инцидент в песочнице: парня в маске Шрека обвинили в нападении с газовым баллончиком на девочек

По информации из соцсетей, инцидент произошёл в Ленинском районе

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27 комментариев

Судя по всему, злоумышленник надел маску, чтобы скрыть своё лицо

По социальным сетям расходится видеозапись, как неизвестный распылил газовый баллончик в глаза маленьким девочкам, которые играли в песочнице. В этом обвиняют новосибирца, который надел на себя маску Шрека.

По информации паблика «Полезный Новосибирск», инцидент произошёл 4 сентября во дворе дома №54 по улице Блюхера в Ленинском районе.

— На запись попала часть двора, а вместе с титром в кадре было фото предполагаемого нападавшего. Его лицо было скрыто, — говорится в сообщении.

При этом, по информации паблика, активисты смогли установить личность злоумышленника — им якобы оказался подросток 2010 года рождения.

Как сильно пострадали девочки — не уточняется. В полиции НГС сообщили, что по данному факту организована проверка.

— Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — объяснили в пресс-службе областного МВД.

В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как подростки распылили в глаза перцовый баллончик ребенку в центре Новосибирска.

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Комментарии
27
Zemb
17 сентября 2024, 14:46
нельзя чтобы такие размножались....
Транс'Уха Маша Дегтярева
17 сентября 2024, 14:57
Защищал свое болото
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