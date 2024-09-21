Двое детей скончались в больнице после отравления — до этого семья ужинала магазинными пельменями

Вся семья оказалась в больнице Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю











В Красноярском крае двое детей скончались в больнице после ужина магазинными пельменями и курицей. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября двое взрослых и четверо детей возрастом 6, 11, 12 и 13 лет обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. В медынском учреждении состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, и через некоторое время они скончались.

Следователи проводят осмотр дома Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю











Остальные члены семьи: 34-летний отец, 32-летняя мать и двое детей в больнице в тяжелом состоянии. По данным СК, накануне вся семья ела курицу и пельмени из местного магазина.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Семья на учете не состояла.