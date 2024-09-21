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Криминал подробности «Пароль знал только я»: новосибирца обманули на платформе для геймеров — он хотел заработать на аренде

«Пароль знал только я»: новосибирца обманули на платформе для геймеров — он хотел заработать на аренде

Парень в качестве хобби и допзаработка сдавал свои компьютеры в режиме онлайн для любителей игр

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2 комментария

Многие геймеры готовы платить деньги за качественную игру

Житель Новосибирска решил подзаработать на геймерах, но сам лишился денег, наткнувшись на специализированной платформе туманного гейминга «МТС Fog Play» на мошенников. Злоумышленники «увели» с его банковских карт деньги, завладев аккаунтом. Почему этот способ допзаработка так популярен, как не нарваться на жуликов и что говорят представители платформы — в материале НГС.

На все деньги

Новосибирец Евгений (имя изменено по его просьбе) в качестве хобби и для дополнительного заработка в режиме онлайн сдает в аренду несколько своих мощных игровых компьютеров — или, если официально, выступает мерчантом. Подобное, в частности, возможно на платформе для гейминга МТС Fog Play. Вот только в ночь с 7 на 8 сентября он не заработал, а потерял все свои сбережения.

— Один из игроков подключился к моему ноутбуку, но не стал играть, а зашел в мой стим (цифровая платформа распространения компьютерных игр. — Прим. ред.). С помощью программы со своего аккаунта и определенных махинаций он получил доступ к моему браузеру, а через него — к сайту сервиса МТС Fog Play и моему личному кабинету, где я ранее авторизовался, — рассказал Евгений.

По словам молодого человека, после этого злоумышленник запустил игровые сессии на пяти компьютерах, и играл, пока не закончились деньги на картах Евгения, которые были привязаны к его личному кабинету. Затем легально, не нарушая правил сервиса, мошенник вывел их на свою карту, умудрившись привязать ее к аккаунту Евгения.

Евгений при этом утверждает, что браузеры на всех компьютерах, которые он сдает в аренду, были заблокированы расширением, а пароль знает только он.

О том, что его аккаунт взломан, молодой человек узнал не сразу: каждый вход в личный кабинет на платформе обычно сопровождается вводом сообщения из смс, но в этот раз этого не случилось. Евгений пообщался с такими же арендаторами и выяснил, что время от времени на игровых платформах такое случалось, но никто из пострадавших в полицию не обращался.

Евгений же утром пошел в полицию и написал заявление, в котором подробно расписал происходящие события. В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт его обращения.

— В отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России Новосибирску поступило заявление. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в полиции.

Как это работает

Аренда компьютерных мощностей онлайн — заработок относительно новый, он появился около четырех лет назад. Если ваш компьютер «не тянет» современные игры с тяжелой графикой, а играть хочется, — можно арендовать чужой. И онлайн играть через него, находясь в это время за своим устройством.

Арендатору доступен ряд команд управления чужим устройством. Они по Интернет-соединению отправляются прямиком на удаленный сервер, где уже запущена игра. Сигнал в качестве видеопотока возвращается обратно к игроку.

Для собственников мощных ПК их сдача в аренду — способ допзаработка

Облачных платформ для гейминга на территории России десятки. Тому, кто сдаёт свои ПК в аренду, нужно создать на компьютере гостевую учётную запись на той или иной платформе и установить несколько игр, а также ПО для удалённого доступа к своему устройству.

Для собственников «мощного железа» это неплохой пассивный доход: МТС обещает до 17 тысяч рублей ежемесячно при стоимости часа игры от 13 рублей. Собственники ПК сами устанавливают цену за час игры на своих устройствах в зависимости от их мощности, а платформы для гейминга берут проценты с каждого денежного перевода.

Что говорят в МТС Fog Play

МТС Fog Play — одна из платформ для гейминга, работает с 2022 года. В пресс-службе платформы корреспонденту НГС пояснили, что они в курсе произошедшей ситуации и работают с потерпевшим. По словам представителей компании, такое на платформе случилось впервые.

— Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что пользователь сдал свой компьютер в аренду, пренебрегая внутренними правилами сервиса, прописанными на сайте. Перед сдачей компьютера в аренду нужно выйти из всех личных кабинетов, а также удалить свои персональные данные. Именно таким образом мошенник получил данные к личному кабинету пользователя, — объяснили в МТС Fog Play. — Кроме того, в самом сервисе пользователь самостоятельно ввёл код из смс, которое пришло ему на телефон, из-за чего злоумышленник снял деньги в сервисе.

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Представители платформы для гейминга рекомендуют мерчантам изучить все правила сервиса, чтобы обезопасить себя и свои персональные данные. При этом разработчики МТС Fog Play заверили, что улучшат систему безопасности, чтобы в будущем избежать таких случаев с теми, кто забыл очистить свои данные перед сдачей компьютера в аренду.

Советы от пострадавшего

Евгений признает, что его вина в произошедшем неоспорима, но и платформа, уверен молодой человек, должна лучше заботиться о безопасности данных своих клиентов. Он разработал памятку для себя и других мерчантов, чтобы больше не попадаться на удочку аферистов. Вот их краткий перечень:

— Никогда не входить с арендных ПК в свой личный кабинет через любой браузер.

— При входе удалить всю историю, браузер (лучше все браузеры) и сделать перезагрузку, а затем убедиться, что браузеры удалены.

— Если появилось подозрение, что кто-то получил доступ к личному кабинету, нужно незамедлительно отвязать от него банковские карты, заморозить или перенести на накопительный счет средства.

Евгений разработал советы для других мерчантов

— Удалить все привязанные карты в личном кабинете, и только потом привязать новую для вывода средств.

— Если есть подозрения, что у злоумышленников до сих пор есть доступ к личным данным, следует начать выводить деньги с минимальной суммы (200 рублей), чтобы обезопасить себя.

— Лучше привязывать виртуальные карты с ограничением на списание до 13 рублей, так как это — минимальная стоимость часа игры на платформе.

— Если нет виртуальной карты, можно использовать обычную, но нельзя долго хранить на ней деньги (лучше списывать в накопительный счет, инвесткопилку и т. д.). Иначе они могут исчезнуть в любой момент.

Ранее НГС писал о том, что мошенники переключились на детей и подростков. Они ищут дропперов и разводят на Minecraft.

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Комментарии
2
28131500
1 минута
А его привлекут за неуплату налога на прибыль?
Гость
9 минут
Очередной мусорный материал от иноагентов 👎 Лучше бы писали о победах России на СВО.
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