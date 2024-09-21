«Пароль знал только я»: новосибирца обманули на платформе для геймеров — он хотел заработать на аренде

Многие геймеры готовы платить деньги за качественную игру Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Житель Новосибирска решил подзаработать на геймерах, но сам лишился денег, наткнувшись на специализированной платформе туманного гейминга «МТС Fog Play» на мошенников. Злоумышленники «увели» с его банковских карт деньги, завладев аккаунтом. Почему этот способ допзаработка так популярен, как не нарваться на жуликов и что говорят представители платформы — в материале НГС.

На все деньги

Новосибирец Евгений (имя изменено по его просьбе) в качестве хобби и для дополнительного заработка в режиме онлайн сдает в аренду несколько своих мощных игровых компьютеров — или, если официально, выступает мерчантом. Подобное, в частности, возможно на платформе для гейминга МТС Fog Play. Вот только в ночь с 7 на 8 сентября он не заработал, а потерял все свои сбережения.

— Один из игроков подключился к моему ноутбуку, но не стал играть, а зашел в мой стим (цифровая платформа распространения компьютерных игр. — Прим. ред.). С помощью программы со своего аккаунта и определенных махинаций он получил доступ к моему браузеру, а через него — к сайту сервиса МТС Fog Play и моему личному кабинету, где я ранее авторизовался, — рассказал Евгений.

По словам молодого человека, после этого злоумышленник запустил игровые сессии на пяти компьютерах, и играл, пока не закончились деньги на картах Евгения, которые были привязаны к его личному кабинету. Затем легально, не нарушая правил сервиса, мошенник вывел их на свою карту, умудрившись привязать ее к аккаунту Евгения.

Евгений при этом утверждает, что браузеры на всех компьютерах, которые он сдает в аренду, были заблокированы расширением, а пароль знает только он.

О том, что его аккаунт взломан, молодой человек узнал не сразу: каждый вход в личный кабинет на платформе обычно сопровождается вводом сообщения из смс, но в этот раз этого не случилось. Евгений пообщался с такими же арендаторами и выяснил, что время от времени на игровых платформах такое случалось, но никто из пострадавших в полицию не обращался.

Евгений же утром пошел в полицию и написал заявление, в котором подробно расписал происходящие события. В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт его обращения.

— В отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России Новосибирску поступило заявление. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в полиции.

Как это работает

Аренда компьютерных мощностей онлайн — заработок относительно новый, он появился около четырех лет назад. Если ваш компьютер «не тянет» современные игры с тяжелой графикой, а играть хочется, — можно арендовать чужой. И онлайн играть через него, находясь в это время за своим устройством.

Арендатору доступен ряд команд управления чужим устройством. Они по Интернет-соединению отправляются прямиком на удаленный сервер, где уже запущена игра. Сигнал в качестве видеопотока возвращается обратно к игроку.

Для собственников мощных ПК их сдача в аренду — способ допзаработка Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Облачных платформ для гейминга на территории России десятки. Тому, кто сдаёт свои ПК в аренду, нужно создать на компьютере гостевую учётную запись на той или иной платформе и установить несколько игр, а также ПО для удалённого доступа к своему устройству.

Для собственников «мощного железа» это неплохой пассивный доход: МТС обещает до 17 тысяч рублей ежемесячно при стоимости часа игры от 13 рублей. Собственники ПК сами устанавливают цену за час игры на своих устройствах в зависимости от их мощности, а платформы для гейминга берут проценты с каждого денежного перевода.

Что говорят в МТС Fog Play

МТС Fog Play — одна из платформ для гейминга, работает с 2022 года. В пресс-службе платформы корреспонденту НГС пояснили, что они в курсе произошедшей ситуации и работают с потерпевшим. По словам представителей компании, такое на платформе случилось впервые.

— Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что пользователь сдал свой компьютер в аренду, пренебрегая внутренними правилами сервиса, прописанными на сайте. Перед сдачей компьютера в аренду нужно выйти из всех личных кабинетов, а также удалить свои персональные данные. Именно таким образом мошенник получил данные к личному кабинету пользователя, — объяснили в МТС Fog Play. — Кроме того, в самом сервисе пользователь самостоятельно ввёл код из смс, которое пришло ему на телефон, из-за чего злоумышленник снял деньги в сервисе.

Представители платформы для гейминга рекомендуют мерчантам изучить все правила сервиса, чтобы обезопасить себя и свои персональные данные. При этом разработчики МТС Fog Play заверили, что улучшат систему безопасности, чтобы в будущем избежать таких случаев с теми, кто забыл очистить свои данные перед сдачей компьютера в аренду.

Советы от пострадавшего

Евгений признает, что его вина в произошедшем неоспорима, но и платформа, уверен молодой человек, должна лучше заботиться о безопасности данных своих клиентов. Он разработал памятку для себя и других мерчантов, чтобы больше не попадаться на удочку аферистов. Вот их краткий перечень:

— Никогда не входить с арендных ПК в свой личный кабинет через любой браузер.

— При входе удалить всю историю, браузер (лучше все браузеры) и сделать перезагрузку, а затем убедиться, что браузеры удалены.

— Если появилось подозрение, что кто-то получил доступ к личному кабинету, нужно незамедлительно отвязать от него банковские карты, заморозить или перенести на накопительный счет средства.

Евгений разработал советы для других мерчантов Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU











— Удалить все привязанные карты в личном кабинете, и только потом привязать новую для вывода средств.

— Если есть подозрения, что у злоумышленников до сих пор есть доступ к личным данным, следует начать выводить деньги с минимальной суммы (200 рублей), чтобы обезопасить себя.

— Лучше привязывать виртуальные карты с ограничением на списание до 13 рублей, так как это — минимальная стоимость часа игры на платформе.

— Если нет виртуальной карты, можно использовать обычную, но нельзя долго хранить на ней деньги (лучше списывать в накопительный счет, инвесткопилку и т. д.). Иначе они могут исчезнуть в любой момент.