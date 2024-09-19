Руководители авиапредприятия в Новосибирске сломали крыло чужому АН-2 и устроили подлог со страховкой

Суд постановил приговор 16 сентября Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске руководителей авиапредприятия осудили за мошенничество со страховыми выплатами. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из сообщения ведомства следует, что Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, в котором фигурировали генеральный директор компании и его заместитель. Они были признаны виновными по статье «Мошенничество в сфере страхования» (159.5 УК РФ).

Как удалось выяснить НГС, речь идет о предприятии ООО «Русавиапром». Наказанию подвергся генеральный директор организации Денис Крюков. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Вторым участником по делу проходил Андрей Медведев.

По данным сервиса «RusProfile», ООО «Русавиапром» было зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году. Гендиректором общества является Денис Крюков. Основным видом деятельности предприятия является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. На конец 2023 года выручка общества составила 70 миллионов рублей, чистая прибыль ушла в минус на 53 миллиона рублей.

Суд установил, что в сентябре 2022 года на территории авиапредприятия произошло повреждение крыла самолета АН-2, который находился на ремонте и принадлежал совсем другой компании.

— С целью избежать непредвиденных расходов подсудимые предоставили в страховую компанию подложные документы, свидетельствующие о наступлении страхового случая в отношении воздушного судна, принадлежащего возглавляемой ими организации, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В результате этого авиапредприятие неправомерно получило страховое возмещение в размере 400 тысяч рублей, что привело к материальному ущербу для страховой компании.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа по 150 тысяч рублей каждому.