«Трижды ударила головой»: бессердечной сибирячке вынесли приговор за убийство новорожденной дочери

Девушка убила малышку из-за плача — он её раздражал Источник: Новосибирский областной суд











Сегодня, 18 сентября, Новосибирский областной суд вынес приговор Алине Водневой, которая жестоко убила свою новорожденную дочь. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции» в соцсети «ВКонтакте».

Сибирячку признали виновной по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Трагедия произошла 23 декабря прошлого года.

— 19-летняя Алина Воднева, находясь совместно с дочерью в квартире и проявляя исключительное бессердечие и безжалостность по отношению к малолетней потерпевшей из-за плача, схватила обеими руками лежащую на диване девочку за ноги и трижды с силой ударила ее об диван головой, — говорится в сообщении группы.

Девочка пролежала в коме два месяца, но спасти её не удалось. Ребёнок скончался в реанимации 27 февраля этого года.

1 марта Первомайский районный суд Новосибирска по обвинению по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) заключил сибирячку на два месяца под стражу. Дело поступило на рассмотрение Новосибирского областного суда, так как обвинение переквалифицировали на более тяжкую статью – убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Сегодня, 18 сентября, суд вынес в отношении сибирячки обвинительный приговор. Девушке назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.