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Криминал «Комфорт+» за 7 тысяч: квир-блогер из Новосибирска убил в Питере активиста и поехал на такси в полицию

«Комфорт+» за 7 тысяч: квир-блогер из Новосибирска убил в Питере активиста и поехал на такси в полицию

Парень решил сдаться правосудию в Выборге, сотрудники МВД сначала не приняли его всерьез

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42 комментария

Убитого мужчину нашли в одной из многоэтажек Санкт-Петербурга

В Выборге в отдел полиции приехал квир-блогер Александр и признался, что убил человека в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка». Александр родом из Новосибирска. Он пришел в полицию ранним утром 17 сентября. Позже его знакомого активиста Виталия Иоффе нашли зарезанным в квартире в Калининском районе.

По словам Александра все произошло в квартире двенадцатиэтажки на проспекте Науки, где он проживал с мужчиной. Прошлой ночью они выпивали, но общение вышло за рамки: мужчина якобы принудил Александра к сексу, тот схватил нож и ударил больше 20 раз. После случившегося молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг. Объяснить, чем руководствовался, выбирая пункт назначения, он не смог.

Приехавшие на проспект Науки сотрудники патрульно-постовой службы зашли в открытую квартиру и увидели тело. Погибший — 53-летний активист Виталий Иоффе, привлекавшийся к ответственности после акций и пикетов (в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии), пишет «Фонтанка»

«Фонтанка» также опубликовала видео из участка, в котором Александр признается в убийстве. На фоне слышится смех. Полицейские спросили молодого человека, зачем он приехал сдавать в Выборг, а также про такси. Как оказалось Александр приехал на «Комфорт+» за 7 тысяч рублей. Он требовал принять от него заявление об убийстве, но сотрудники полиции не восприняли парня в серьез.

Полицейские сначала предложили блогеру вызвать скорую

20-летний Александр, известный в активистских кругах как Ешка, приехал в Петербург из Новосибирска. Молодой человек считал себя девочкой, красил волосы в разные цвета и носил платья. Судя по группам, в которых он был замечен, его больше всего интересовали пацифистские сообщества и гей-знакомства. В июле 2024 года СМИ сообщали, что Ешка стоял у Гостиного двора с плакатом в поддержку сотрудников одного из гей-баров города.

На этой неделе 48-летнего сибиряка застрелили в ночном конфликте в центре Бердска. Предполагаемого убийцу уже задержали, сейчас его допрашивают

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Комментарии
42
басся
17 сентября 2024, 16:51
Зачем я это прочитала!? Да еще и погуглила кто такие квир и кто такое Ешка... Как все это развидеть?(((
274444392
17 сентября 2024, 17:37
Чё за профессия такая новая, квир или сквирт блогер?
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