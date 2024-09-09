Изображали добропорядочных: сибирячка бросила в магазине детей, когда попалась с мужем на краже

Сибиряк просил жену вернуться за детьми, но её и след простыл Источник: агентство безопасности «Гвардия»











В Новосибирске задержали мужчину, который похитил в магазине 11 упаковок сыра. Вместе с ним «на деле» были его жена и дети. Об этом рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошёл в супермаркете на улице Плановой. Общая стоимость похищенного мужчиной сыра составила 3 140 рублей.

— Работал он не один – изображая с супругой и двумя малолетними детьми добропорядочную семью, жулики не в первый раз наведывались в магазин и совершали кражи. Но, увидев, что мужа поймали, благоверная подельница сбежала, бросив мужа, двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика на произвол судьбы, — говорится в сообщении агентства безопасности «Гвардия».

По мере того, как главу семейства передавали полиции, он пытался дозвониться до жены, призывая её прийти за детьми, но в магазин она так и не вернулась. В итоге, детей доставили в приют, а отца — в ближайшее отделение полиции.