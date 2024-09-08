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Криминал Догоняли всем магазином: в Новосибирске мужчина схватил с прилавка две бутылки и попытался убежать — видео погони

Догоняли всем магазином: в Новосибирске мужчина схватил с прилавка две бутылки и попытался убежать — видео погони

Инцидент произошёл в магазине на улице Титова

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4 комментария

Мужчина находился в розыске за ранее совершенную кражу

В Ленинском районе Новосибирска мужчина попытался вынести из магазина две бутылки алкоголя — его догнали и задержали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 сентября – в полицию поступило сообщение от 49-летней сотрудницы магазина на улице Титова. Женщина рассказала, что в торговый зал вошел мужчина, который похитил бутылку алкоголя. Охранник магазина догнал задержал злоумышленника до прибытия правоохранителей.

На видеозаписи видно, как мужчина заходит в магазин, невозмутимо берет в руки две бутылки спиртного, и таким же невозмутимым шагом идёт к выходу. Перед выходом мужчины на улицу сотрудники магазина окликнули его, после чего злоумышленник побежал. Оперативно сориентировались охранник и уборщика, которые пустились в погоню за сибиряком.

Полицейские, прибывшие на вызов, подтвердили задержание 37-летнего жителя Мошковского района. Установлено, что он находится в розыске за ранее совершенную кражу в Новосибирском районе.

В отношении любителя спиртного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабёж» (ч.1 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения.

Ранее НГС писал о том, как предприимчивый новосибирец покупал фрукты по цене лука.

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Новосибирск Полиция Магазины Грабеж
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Комментарии
4
Гость
8 сентября 2024, 13:15
надеюсь, газелист задом сдавал, желая тоже присоединиться к погоне века..
Mr. President
8 сентября 2024, 13:27
хотели как в 90ые))) ах ХА ха ХА ха ))) народ нищий до нуля)))
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