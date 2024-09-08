Догоняли всем магазином: в Новосибирске мужчина схватил с прилавка две бутылки и попытался убежать — видео погони

Мужчина находился в розыске за ранее совершенную кражу Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Ленинском районе Новосибирска мужчина попытался вынести из магазина две бутылки алкоголя — его догнали и задержали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 сентября – в полицию поступило сообщение от 49-летней сотрудницы магазина на улице Титова. Женщина рассказала, что в торговый зал вошел мужчина, который похитил бутылку алкоголя. Охранник магазина догнал задержал злоумышленника до прибытия правоохранителей.

На видеозаписи видно, как мужчина заходит в магазин, невозмутимо берет в руки две бутылки спиртного, и таким же невозмутимым шагом идёт к выходу. Перед выходом мужчины на улицу сотрудники магазина окликнули его, после чего злоумышленник побежал. Оперативно сориентировались охранник и уборщика, которые пустились в погоню за сибиряком.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Полицейские, прибывшие на вызов, подтвердили задержание 37-летнего жителя Мошковского района. Установлено, что он находится в розыске за ранее совершенную кражу в Новосибирском районе.

В отношении любителя спиртного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабёж» (ч.1 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании сибиряку меры пресечения.