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Криминал «Заранее изучили адреса»: приятели из Новосибирска пробрались в спортивную школу — они забрали у детей 10 телефонов

«Заранее изучили адреса»: приятели из Новосибирска пробрались в спортивную школу — они забрали у детей 10 телефонов

Сибиряков заключили под стражу

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5 комментариев

Ущерб составил свыше 460 тысяч рублей

Полицейские задержали двоих 19-летних новосибирцев, которых подозревают в краже. Установлено, что молодые люди вынесли телефоны из раздевалки детской спортивной школы на Алтае.

Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа». Выяснилось, что в отдел полиции в Барнауле поступило десять заявлений от законных представителей подростков. Они сообщили о том, что пока дети были на тренировке, из раздевалки похитили их сотовые телефоны — ущерб составил почти полмиллиона рублей.

— Причиненный материальный ущерб составил свыше 460 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Подозреваемых задержали в ходе служебной командировки в Новосибирск сотрудники оперативно-сыскного отдела барнаульского уголовного розыска. Ими оказались двое новосибирцев — их ранее судили.

— Установлено, что злоумышленники прибыли в краевую столицу на один день исключительно с преступной целью. Они заранее изучили адреса и выбрали места, где можно нажиться, — заявили в ведомстве.

Выбрав детскую спортивную школу, молодые люди беспрепятственно вошли в раздевалки и похитили 10 телефонов — устройства были в карманах курток или лежали на полках. После этого сибиряки выкинули сим-карты и отправились в родной город, а затем продали гаджеты.

За смартфоны молодые люди получили 87 тысяч рублей — они разделили сумму и потратили на собственные нужды. В полиции заявили, что один телефон удалось изъять.

— В настоящее время оперативными сотрудниками проверяется причастность задержанных к другим возможным преступлениям, в том числе и на территории других субъектов РФ, — сказано в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июле в Новосибирске суд вынес приговор бывшему учителю информатики. По данным следствия, он похитил 31 ноутбук из общеобразовательной школы.

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Кража Уголовное дело Мера пресечения Новосибирск
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Комментарии
5
Barmaleя
27 августа 2024, 00:39
Им по 19 лет и уже судимы? Кто-то верит в их перевоспитание???
Гость
27 августа 2024, 00:49
скрепненько. до чего беднось доводит
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