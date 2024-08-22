Не на того напали: сибирский Джон Уик получил пулю в шею, но смог отбиться от преступников — они пытались его убить

Пострадавший не дал обвиняемым прорваться в дом Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











Двух сибиряков приговорили к 14 годам заключения за покушение на убийство. Приговор вынес Новосибирский районный суд.

Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Один из подсудимых был другом потерпевшего и занял у него 840 тысяч рублей. Для того, чтобы не возвращать деньги и получить имущество, которое оставил в залог, преступник предложил знакомому убить друга.

Двое мужчин вступили в сговор. Они нашли одежду, которая помешала бы их опознать, а также оружие — травматический пистолет и пневматическую винтовку с оптическим прицелом. Чтобы скрыть труп, преступники взяли с собой армированный скотч и большие пластиковые пакеты.

20 декабря 2022 года мужчины приехали к дому потерпевшего. Один из них вошел к нему в дом, якобы для того, чтобы поговорить, и убедился, что больше внутри никого нет.

— После чего, сообщив потерпевшему о своем уходе и убедившись, что потерпевший пойдет его провожать, чтобы запереть калитку, вышел совместно с ним за пределы придомовой территории, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Второй обвиняемый ждал на заднем сидении автомобиля. Через открытое окно он не меньше двух раз выстрелил в голову потерпевшему, но попал только один раз. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, пуля попала в область шеи.

После этого завязалась потасовка, один сообщник держал пострадавшего, а второй целился в него, чтобы выстрелить. Но сибиряк активно сопротивлялся: он схватил руками ствол винтовки и отвел его в сторону. Потом мужчина выхватил оружие, забежал в дом, ударил нападавшего лопатой по руке, когда тот пытался помешать закрыть входную дверь. Затем хозяин дома поднялся на второй этаж, взял охотничий карабин и несколько раз выстрелил из окна.

— В результате действий потерпевшего подсудимые, осознавая, что осуществить задуманное не получится, скрылись с места совершения преступления, — пишет прокуратура.

Новосибирский районный суд вынес пострадавшим приговор за покушение на убийство (предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также они должны выплатить потерпевшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области осудили мужчину за угрозу убийством и ложный донос.