«Схватил за шею и повалил на кровать»: новосибирец угрожал женщине убийством

Инцидент случился в августе прошлого года Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирской области осудили мужчину по делу об угрозе убийством и ложном доносе. По версии следователей, сибиряк схватил женщину за шею, желая ее напугать



Об этом сообщили в Краснозерском районном суде. Инцидент случился в один из дней с 1 по 10 августа прошлого года. Сибиряк обвинялся в том, что находился в спальне дома в состоянии алкогольного опьянения, когда у него возник умысел на угрозу убийством женщине — она была здесь же.



— Осуществляя задуманное, он, желая напугать потерпевшую, подошел к сидящей на кровати потерпевшей, схватил ее руками за шею и стал с силой сдавливать, — сообщили в суде.



По версии следователей, мужчина повалил сибирячку на кровать, продолжая сдавливать шею, сел сверху и высказал угрозу убийством: «Я тебя задушу». Затем он прекратил свои действия.

Кроме того, через несколько месяцев, 8 октября сибиряк был на кухне со знакомым, и тот нанес фигуранту удар кулаком по лицу. Спустя три дня обвиняемый оказался в служебном кабинете полицейского, куда обратился с ложным доносом.



— <…> обратился с ложным доносом, о том, что 08 октября 2023 года около 20 часов гражданин, который находился вместе с ним в кухне дома, угрожал ему ножом, высказал в его адрес угрозу убийством словами: «Я тебя зарежу», — сказано в сообщении.



Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Ему частично присоединили неотбытую часть наказания по другому приговору и окончательно назначили 10 месяцев 20 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима.