Воры проникли в институт катализа СО РАН — они вынесли порядка 500 тысяч рублей

Воры попали в объектив камеры видеонаблюдения, но запись следователи не публикуют Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В Новосибирске злоумышленники проникли сразу в два корпуса института катализа СО РАН, вскрыли сейфы и похитили деньги сотрудников научного учреждения. Информацию о преступлении распространило районное издание Академ.инфо.

Как сообщили журналисты со ссылкой на сотрудников института, воры проникли в кабинеты, расположенные на третьих этажах главного корпуса и корпуса математического моделирования, где расположены кабинеты заместителя директора и научного руководителя Института катализа, председателя СО РАН Валентина Пармона.

Информацию о преступлении подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.

— По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящий момент проводится необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — сообщили в полиции.

По данным источника НГС, налетчики вскрыли расположенные в кабинетах руководства сейфы. Злоумышленники сумели обойти охрану института, но в итоге незамеченными не остались.

— Есть видео с камер наблюдения, как в здание проникают люди в масках, — поделился источник НГС. — Работали они в перчатках, ущерб составил плюс-минус полмиллиона рублей, сейчас точно подсчитывают.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец проник в пиццерию и украл деньги из кассы и камеру видеонаблюдения. Но видео все равно осталось на месте.