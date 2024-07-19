«Кассу взломал ножом»: новосибирец пробрался в пиццерию — он вынес деньги и камеру, но видео осталось

Инцидент случился на улице Семьи Шамшиных Источник: предоставил Денис Квач











В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который забрался в пиццерию в Центральном районе. Неизвестный вынес из заведения деньги, вещи и продукты — ущерб оценивается примерно в 30 тысяч рублей. Парень забрал и камеру видеонаблюдения.



О произошедшем НГС сообщил совладелец сети пиццерий Den’s Pizza Денис Квач. По его словам, инцидент случился 16 июля в районе 09:30 в здании по улице Семьи Шамшиных, 88. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.



— Сотрудник наш еще не успел прийти на работу. Потому что в 10:00 приходят, а это произошло в 09:30. Так как «Магнит» открыт, вход открыт — люди заходят, — сказал Денис Квач. — Он зашел, не знаю, шел, может быть, в «Магнит», разговаривал по телефону, как по камере видели. Обратил внимание, что у нас никого нет, зашел внутрь.



По словам совладельца сети, в помещении пиццерии также оборудовано складское помещение, но там нет камер из-за того, что в нем переодеваются сотрудники. По результатам инвентаризации выяснилось, что неизвестный забрал некоторые вещи и товары: колбасу, сыры, напитки, колонку «Алиса» и деньги из кассы — в ней лежала тысяча рублей.



— Она у нас на сдаче лежала. В конце надел маску. Увидел камеру и снял ее, подумал, что видео — все, что в камере хранится, видимо. И всё, ушел, — Ущерб у нас в районе 30 тысяч.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело Источник: предоставил Денис Квач

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как мужчина некоторое время разговаривает по телефону, а затем заходит за прилавок заведения. Неизвестный ходит по пиццерии и несколько раз подходит к кассе и в итоге открывает ее. В конце на видео зафиксирован момент, как мужчина выходит покидает площадку заведения и надевает на лицо медицинскую маску. После этого он вновь возвращается в пиццерию.

По словам совладельца сети, сибиряк взломал кассу пиццерии ножом. Пропажу вещей заметил повар после того, как пришел на смену. Он вставил ключ в кассу и увидел, что денег нет.



— Начали выяснять, где деньги, потому что по смене было передано, что лежат. Увидели, что нет «Алисы», хотели посмотреть по камерам запись и обратили внимание, что нет камеры. Сообщили в офис, мы посмотрели запись, и все выяснилось, — сказал Денис Квач.



После произошедшего в пиццерии было подано заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные.



— Заявление о хищении денежных средств в полицию поступало 16.07, зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело. Местонахождение и личность подозреваемого устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

