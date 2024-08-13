Дело тогучинских беспредельщиков передали в Новосибирск — его взял на контроль начальник областного следствия

Эльгюна Амирова обвиняют сразу в двух преступлениях — ДТП с тяжкими последствиями и участии в групповом хулиганстве Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Дело тогучинских беспредельщиков взял на контроль начальник ГСУ Новосибирской области Дмитрий Ходаков. Материалы расследования аварии, в которой пострадали двое мальчиков-подростков, и конфликта возле ночного клуба «Жасмин» будут изучать новосибирские следователи. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале ГУ МВД региона.

21 июля 2024 года в Тогучине произошла резонансная авария: на перекрестке столкнулись тяжелый Lexus и мопед, на котором ехали двое мальчиков 14 и 15 лет. По предварительной информации, виновником ДТП стал именно водитель кроссовера: он нарушил правила дорожного движения и выскочил на встречную полосу, где и ехали подростки.

Уголовное дело тогда взяла на контроль прокуратура Новосибирской области, но позже дело передали в МВД. Рассмотрев ходатайство об аресте предполагаемого виновника аварии, Эльгюра Амирова, суд решил, что отправлять его под арест нет причин, и отпустил на свободу.

Тем не менее уже через пару дней в зону пристального внимания полицейских попало и другое преступление, произошедшее еще в начале июня. По версии следствия, Амиров вместе со своими друзьями Денисом Недосекиным и Назаром Гаршиным участвовали в конфликте со стрельбой возле ночного клуба «Жасмин», в результате чего местный житель получил травмы. На этот раз Эльгюна Амирова арестовали, так же как и его товарищей.

Оставлять резонансное дело в производстве тогучинских следователей начальник главного следственного управления по Новосибирской области не стал, и материалы забрали в Новосибирск.

— Ход расследования по уголовному делу взят на контроль начальником Главного следственного управления регионального главка МВД, — уточнили в полиции.

Ранее НГС изучил биографии троих предполагаемых хулиганов и Тогучина и нашел немало странных, но интересных фактов.