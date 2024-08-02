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Криминал «Кричали, что посадят»: толпа мужчин избила сибиряка на Забалуева — драка попала на видео

«Кричали, что посадят»: толпа мужчин избила сибиряка на Забалуева — драка попала на видео

Конфликт произошел на глазах детей

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21 комментарий
Полиция начала проверку

Жительница Новосибирска заявила, что толпа мужчин избила ее супруга на глазах их 7-летнего сына Юры (имя изменено). По словам сибирячки, инцидент произошел 16 июля на Забалуева, 70.

— Сын катался на самокате, за ним на велосипедах гонялись мальчишки постарше и пытались отобрать у него самокат. Юра просил их отстать, но они не унимались. В итоге сын забрался на скамейку, и пытался удержать самокат. Чтобы его забрать, мальчишки били сына по голове, — рассказал мать мальчика Юлия.

По словам сибирячки, крики о помощи сына услышал отец мальчика и вышел на улицу. Тогда двое обидчиков мальчика убежали, а один остался, так как не видел мужчину.

— Муж подошел к обидчику сына сзади и схватил его вместе с велосипедом. Так бы он убежал бы. Муж поинтересовался почему он обижает его сына, но тот мальчик не ответил, а сказал лишь, что придет его мама, будем разговаривать с ним. Муж отпустил подростка и пошел домой, сын остался кататься на улице, — пояснила сибирячка.

После этого во двор пришла мать мальчика, которого схватил мужчина, а вместе с ней еще несколько сибиряков. Они попросили Юру позвать отца.

— Муж вышел, думал с ними побеседовать и разобраться в ситуации. Но эти мужики накинулись на него и начали избивать, а эта женщина вызвала полицию. Нападавшие кричали, что посадят, — рассказала Юлия.

Инцидент удалось урегулировать только после приезда полиции. На мужа Юлии написали заявление. Пострадавшие также подали встречное обращение в МВД.

— На следующий день ребёнок говорит, что у него болит голова, я его отвезла в больницу у него диагностировали сотрясение. Муж также обратился в больницу и зафиксировал побои, к счастью он отделался лишь ушибами, — объяснила Юлия.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что проводят проверку по этому инциденту.

Ранее в Новосибирске неизвестные избили толпой мужчину на парковке у ТЦ «Матрешка» на улице Петухова.

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Комментарии
23
Пьер Дун Лахтинский
2 августа 2024, 17:01
это были члены ее кружка?? ну и толпой на одного, обычно ходят **мужики** не русских национальностей...
гута
2 августа 2024, 17:14
У русских исчез культ силы? Какое-то одурманенное состояние молчания и бездействия, что так запугало наш народ? Генетическая память наших предков о ГУЛАГАХ? Когда в газетку со Сталиным боялись бутерброд на работу положить? Раньше мужчины ходили с оружием, офицеры, дуэли, нож. Сейчас Степашку бьют, а он спрашивает за что? Что сделали с нашим поколением эти мамкины воспитатели? С детства нужно учить детей обращаться с оружием! С детства на контактные виды спорта! Что вы выращиваете этих безродных, бездуховных тюфяков, у них отжать все что угодно можно и никакая полиция не поможет, всегда наши пацаны были с зубами, тогда каждый знал свое место, и приезжий и местный и по подворотням ходить боялись темным вечером, а сейчас эти челки, ногти, куда мы катимся? Мы должны уметь постоять за свое и силой тоже! Нас реально замещают, и если мы не вспомним кто мы и не будем знать куда идем, то закончится все печально, процесс этот уже протекает.
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