«Кричали, что посадят»: толпа мужчин избила сибиряка на Забалуева — драка попала на видео

Полиция начала проверку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU, читательница НГС Юлия











Жительница Новосибирска заявила, что толпа мужчин избила ее супруга на глазах их 7-летнего сына Юры (имя изменено). По словам сибирячки, инцидент произошел 16 июля на Забалуева, 70.



— Сын катался на самокате, за ним на велосипедах гонялись мальчишки постарше и пытались отобрать у него самокат. Юра просил их отстать, но они не унимались. В итоге сын забрался на скамейку, и пытался удержать самокат. Чтобы его забрать, мальчишки били сына по голове, — рассказал мать мальчика Юлия.



По словам сибирячки, крики о помощи сына услышал отец мальчика и вышел на улицу. Тогда двое обидчиков мальчика убежали, а один остался, так как не видел мужчину.



— Муж подошел к обидчику сына сзади и схватил его вместе с велосипедом. Так бы он убежал бы. Муж поинтересовался почему он обижает его сына, но тот мальчик не ответил, а сказал лишь, что придет его мама, будем разговаривать с ним. Муж отпустил подростка и пошел домой, сын остался кататься на улице, — пояснила сибирячка.

Источник: читательница НГС Юлия

После этого во двор пришла мать мальчика, которого схватил мужчина, а вместе с ней еще несколько сибиряков. Они попросили Юру позвать отца.



— Муж вышел, думал с ними побеседовать и разобраться в ситуации. Но эти мужики накинулись на него и начали избивать, а эта женщина вызвала полицию. Нападавшие кричали, что посадят, — рассказала Юлия.



Инцидент удалось урегулировать только после приезда полиции. На мужа Юлии написали заявление. Пострадавшие также подали встречное обращение в МВД.



— На следующий день ребёнок говорит, что у него болит голова, я его отвезла в больницу у него диагностировали сотрясение. Муж также обратился в больницу и зафиксировал побои, к счастью он отделался лишь ушибами, — объяснила Юлия.



В пресс-службе регионального МВД сообщили, что проводят проверку по этому инциденту.

