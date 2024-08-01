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Криминал Новосибирск признали самым криминальным городом России — он обошел и зарубежные города

Новосибирск признали самым криминальным городом России — он обошел и зарубежные города

В рейтинге оценивали города Восточной Европы

4 040
52 комментария
Новосибирск не в первый раз попал в рейтинг городов по уровню преступности

Новосибирск занял пятое место по уровню преступности среди городов Восточной Европы, обойдя по этому показателю все российские города. Такие данные опубликовал сервис Numbeo, который ежегодно формирует подобный рейтинг.

Согласно критериям, уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 — низким, от 40 до 60 — средним, от 60 до 80 — высоким, а показатели выше 80 оцениваются как очень высокий уровень преступности.

Новосибирск в свежем рейтинге набрал 46.9 балла. Его обошли Харьков (47,5 балла), Минск (51,7 балла), Днепр (54,2 балла). Самым криминальным городом Numbeo назвал Одессу (54,5 балла).

Первые ТОП-20 городов рейтинга

Рейтинг формировался в результате опросов посетителей портала, а не на основе официальных данных.

— Данные в этом разделе получены из опросов, проведенных посетителями нашего веб-сайта. Индекс служит сравнительным инструментом для оценки относительной безопасности разных городов или стран, помогая людям принимать обоснованные решения и понимать ландшафт преступности в конкретных местах, — говорится в описании исследования на сайте Numbeo.

Из российских городов в рейтинг попал Санкт-Петербург (11 место), Москва (13 место) и Нижний Новгород (19 место).

По результатам 2023 года Новосибирск также признавался Numbeo самым криминальным городом России.

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Комментарии
52
Татьяна 53
1 августа 2024, 14:25
Завтра будет опровержение и рост % раскрываемости
548762801
1 августа 2024, 13:24
Ну, хоть в чём-то мы первые....
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