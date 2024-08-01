Рабовладельцы из Татарска: семью фермеров обвинили в содержании невольников — бизнесмены говорят об оговоре, работники — о кабале

Работники говорят, что их держали в неволе, предприниматели уверяют — никто свободу не ограничивал Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Следователи нашли в Татарском районе рабовладельцев. По крайней мере, так считают сами силовики. По их версии, семья Мустафаевых держала в неволе троих селян, которых заставляли работать на ферме и в придорожной гостинице. Освобождать никого не пришлось, но фермеров обвинили по редкой статье Уголовного кодекса о рабском труде. Родственники обвиняемых уверяют, что никто людей свободы не лишал — наоборот, им дали кров и возможность зарабатывать, но каждый распорядился шансом на нормальную жизнь по-своему. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов созвонился с фигурантами дела, выяснил, как силовики наткнулись на невольников, почему никто из них не заявил в полицию самостоятельно и как Новосибирск может прославиться на всю страну через дело о современном рабстве.



РАБота: что произошло

Сразу два уголовных дела о рабстве в Татарском районе следователи возбудили (ч.2 ст.127.1 УК РФ) в январе-феврале 2024 года. Под подозрением оказались жители села Дмитриевка, отец и сын Мустафаевы. Старший — Ровшан Мустафаев — владелец придорожной гостиницы, прожил в селе больше 50 лет, его сын Нарван — фермер — вообще всю жизнь. Силовики назвали обоих рабовладельцами: иными словами, они обращали людей, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющих низкий социальный статус, в рабство.



— Их, способных работать за еду, жильё и спиртное, без денежной оплаты за труд, было проще держать в подчинении ввиду отсутствия жилья и социальных связей, доверчивости, страха перед физическими наказаниями, — говорится в постановлении о привлечении к уголовной ответственности (есть в распоряжении НГС).



Отца и сына Мустафаевых отправили в СИЗО. Через несколько месяцев защитникам удалось добиться перевода главы семьи под домашний арест, младший Мустафаев продолжает находиться в изоляторе. В деле трое потерпевших. По материалам следствия, в 2019 году Мустафаевы заманили к себе на работу скотниками жителей соседнего села Козловка Сергея Скромных и Елену Дорофееву, пообещав высокую зарплату, бесплатное проживание и питание. Мужчина и женщина согласились, но по факту получили койко-место в тесной комнате вместе с другими рабочими. По словам следователей, комната была непригодна для проживания, поскольку не соответствовала жилищному законодательству РФ: имела недостаточную площадь и не учитывала половую и семейную принадлежность проживающих. Обрести свободу подневольным якобы мешала круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Кафе находится недалеко от места, где регулярно дежурит машина ДПС Источник: Предоставлено Натальей Мустафаевой











— Мустафаев Нарван под предлогом оформления документов, с целью принуждения к труду изъял у Скромных С.В. и Дорофеевой Е.В. документы, удостоверяющие их личности, — говорится в материалах дела.



Кроме того, проживание и питание оказались не бесплатными, уверяют следователи. Мустафаевы якобы вогнали невольников в долги под предлогом, что их содержание обходится больше, чем они зарабатывают. Сергей Скоромных убирал навоз за животными, а Елена Дорофеева доила коров. Следил за ними один охранник.



— Обвиняемые незаконно удерживали Скромных и Дорофееву на территории кафе-гостиницы, лишив их возможности свободно передвигаться вне территории. Одновременно на них оказывалось постоянное психологическое давление в виде оскорблений и угроз применения насилия, — поясняют следователи.



Невольники, говорится в материалах дела, смирились со своим рабским положением. В таком режиме они прожили около полугода, в августе 2019 года решились на побег, но, оказавшись на свободе, в полицию не пошли.



Еще один потерпевший — 62-летний Игорь Завалыхин. Его тоже называют рабом Мустафаевых. В 2023 году его привезли в кафе-гостиницу из города Татарска, и он начал жить по примеру Скромных и Дорофеевой. Завалыхина поставили ухаживать за свиньями, зарплату не платили, отправили жить в тесную комнатушку, а однажды в июле 2023 года даже несколько раз ударили деревянной палкой, указывают следователи.



В октябре 2023 года «невольник» слег с пневмонией. Как раз в это время его «освободили сотрудники полиции» и передали медикам. Казалось бы, по материалам дела, признаки преступления налицо, но возбуждения уголовного дела пришлось ждать еще несколько месяцев.



«Вокруг полиция. Какое рабство?»

Супруга Ровшана Наталья Мустафаева рассказала, как ситуация выглядит со стороны родственников обвиняемых. В 2023 году Игоря Завалыхина в кафе-гостиницу привез знакомый её супруга, зная, что предприниматель даёт крышу над головой и еду людям, злоупотребляющим алкоголем. Взамен Ровшан Мустафаев предлагал поработать и обещал зарплату, если работник будет хорошо трудиться. Насильно, уверяет Наталья, никого не удерживали: кто хотел зарабатывать, оставались, другие уходили. Текучка работяг была стабильной: за несколько лет сменилось несколько десятков человек.



Завалыхин, по ее словам, был тем, от кого хотели избавиться, но он не уходил. Пожилой мужчина постоянно просил выпить, ссылаясь на больные ноги, питался в кафе, плохо работал. Содержать его за свой счёт было невыгодно, отмечает Наталья.



— По-человечески жалко его было. В последнее время он просто уже лежал на кровати. Не выгонять же его. Как раз в это время его нашли сотрудники полиции. Он сам из Омской области, и его сын объявил его пропавшим без вести, — пояснила Наталья.



Сотрудники полиции передали Завалыхина медикам и сообщили информацию его сыну. Поначалу, уверяет женщина, ни о каком «рабском труде» и речи не было. Спустя несколько месяцев материалы проверки изучили в прокуратуре Татарского района, где следователям посоветовали повнимательнее присмотреться к положению работников в кафе-гостинице Мустафаевых.

Комната, где жили работники, по словам предпринимателей, была местом отдыха в летний период Источник: Предоставлено Натальей Мустафаевой











— Завалыхин дал нужные показания, но не мог же он один быть рабом. Начали искать других. Нашли Елену Дорофееву и Сергея Скромных. Они тоже рассказали о своем «рабском прошлом», — отметила супруга Ровшана Мустафаева.



Она подчеркнула, что в помещениях, в которых жили работники, нет видеонаблюдения и круглосуточно кафе-гостиницу никто не охранял. Человек, который якобы следил за «невольниками», Денис П. — сам в прошлом зависимый от алкоголя человек, собирал деньги с дальнобойщиков за ночную стоянку, допуска к камерам не имел. По словам Натальи Мустафаевой, Денис запретить никому ничего не мог, поскольку по природе своей — хилый, худой и слабый человек.

Женщина уверяет, что у работников были при себе телефоны, но за всё время «рабского существования» никто из них не пожаловался родственникам и не позвонил в полицию.

— В помещении кафе постоянно обедали полицейские в форме, дальнобойщики, но никто ни разу не подошёл к ним и не сказал о том, что находится в рабстве. Показания о том, что работники не могли свободно уйти — ложь, вокруг гостиницы даже забора нет, а в нескольких десятках метров расположен пост ДПС! Вокруг полиция. Какое рабство? — пояснила Наталья Мустафаева.

По её словам, никто никуда не сбегал. Ушедших работников никто не преследовал, а по их месту жительства Нарван Мустафаев приехал лишь однажды лишь для того, чтобы убедиться, что они живы и с ними всё в порядке. С 2019 года Дорофеева и Скромных ни разу не заявили, что были в рабстве, а четыре года спустя, когда на них вышли следователи, разоткровенничались, недоумевает Наталья Мустафаева. Никто другой из нескольких десятков работников, побывавших на ферме и в кафе-гостинице, ничего подобного не упоминает, резюмировала женщина.

«Как рабы! А компенсация будет?»

Бывший невольник Сергей Скромных сегодня работает на другой ферме. В беседе с корреспондентом НГС он заявил, что у Мустафаевых в основном работали бомжи, которых «подбирали в городе». По его словам, людей кормили, давали им водку и сигареты, но отношение было к ним, как к рабам.

— Отношение к ним было очень плохое. Несколько раз применялось рукоприкладство. Жёсткое отношение, — отметил мужчина.

Сергей Скромных заявил, что его заманили на ферму Мустафаеых, пообещав бесплатные жильё, еду и зарплату 10 тысяч рублей в месяц. По факту, ему и его спутнице предоставили комнату за 800 рублей в сутки и небесплатное питание в кафе, отметил мужчина. Проведя взаимозачёт, работодатель заявил, что работники ему «ещё должны».

Питание в кафе, уверяет потерпевший, было платным, а аренда комнаты стоила 800 рублей в сутки Источник: Предоставлено Натальей Мустафаевой











— Сколько мы там находились, ни копейки нам не заплатили, — негодует Скромных.



По его словам, свободно уйти работники не могли. Мужчина, как и следователи, ссылается на видеонаблюдение и охранника. При этом он отметил, что побегов было множество. В пример привёл женщин, которые договаривались с дальнобойщиками и просто уезжали. Так сбежала Елена Дорофеева. Сам Скромных, по его словам, сбежал ночью, попросив товарища выкинуть ему вещи в форточку.

— Потом мы все равно вернулись. Паспорта ведь были у Мустафаевых. Нам сказали: «Ну, поработайте до конца месяца, мы с вами рассчитаемся». Мы остались, но нам все равно ничего не заплатили, — отметил потерпевший.

Сергей Скромных подчеркнул, что следователь просил его написать заявление, в котором обязательно следовало указать период работы у Мустафаевых.

— Следователь говорил, мол, укажете, какой срок вы работали, и мы компенсируем вам. Но не знаю, как что получится там... Можно ли надеяться, как думаете? — задал вопрос Сергей Скромных корреспонденту НГС.

При этом мужчина подчеркнул, что никаких договоров с Мустафаевыми не подписывал, а договоренность о зарплате была только устная.

Опасный прецедент

Обвинения в организации рабского труда в отношении семьи Мустафаевых несостоятельны и незаконны, отмечает адвокат Павел Кириченко, изучивший дело по просьбе обвиняемых. В беседе с корреспондентом НГС он подчеркнул, что в российской судебной практике рассмотрение дел о рабстве за последние 10 лет можно пересчитать по пальцам, и практически все они связаны с содержанием невольников в южных регионах страны.

— В РФ статью о рабском труде применили около 15 раз с 2013 года. В основном это было связано с моментами, когда люди оказывались в горной местности, там их сажали в зиндан, заставляли работать, не давая вернуться на родину. Другие дела связаны с вывозом девушек в иностранные государства и вовлечением их в занятия проституцией. Этот инструмент был создан, чтобы можно было помогать своим согражданам, попавшим в реально тяжелую рабскую ситуацию, — заявил адвокат.

Большая ферма Мустафаевых приходит в запустение Источник: Предоставлено Натальей Мустафаевой











Павел Кириченко подчеркнул, что, по логике следователя, нельзя брать на работу зависимых людей, предоставлять им жильё, питание, поскольку они всегда могут обвинить работодателя в организации рабского труда.



— В случае обвинительного приговора может возникнуть опасный юридический прецедент, — пояснил юрист.

Он добавил, что если в действиях обвиняемых по отношению к работникам есть нарушения закона, то их необходимо исследовать объективно. Мустафаевы и их защитники пожаловались на действия следователей новосибирскому руководству, а также направили документы в Генпрокуратуру. Их жены в свою очередь приезжали в региональное управление прокуратуры, где дежурный прокурор пообещал разобраться в ситуации.

Конкуренция?

Предположения о необъективном следствии выдвигают и родственники обвиняемых. Наталья Мустафаева отмечает, что возбужденные зимой уголовные дела и отправка мужчин в следственный изолятор помешала семье войти в сельскохозяйственный сезон. Ферма постепенно разоряется.

— Часть скота мы вынуждены были отдать на передержку, часть — сдать на мясо за копейки. Смогли засеять только треть земель от общей площади, что засеивали обычно. Лизинговые платежи за технику просрочены. Гостиницу пришлось закрыть. Десятки людей остались без работы, — отмечает женщина.

Наталья Мустафаева полагает, что в сложившейся ситуации есть признаки недобросовестной конкуренции. Их хозяйство хорошо известно районной администрации, всегда находилось у чиновников на хорошем счету, фотография главы семьи Ровшана до сих пор висит на доске почёта, а Нарвану Мустафаеву губернатор Андрей Травников лично вручал автомобиль УАЗ за хорошую работу.

Редакция НГС отправила официальный запрос в Следственный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию. Связаться с Игорем Завалыхиным не удалось, его телефон оказался отключен. Елена Дорофеева сейчас отбывает наказание за пьяную поножовщину.