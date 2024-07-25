«Находится под госзащитой»: подробности дела о похищении новосибирца с улицы Советской

Похитители попали в объектив камеры видеонаблюдения Источник: прокуратура Новосибирской области











Новосибирца, которого похитила с улицы Советской группа из 10 человек, взяли под государственную защиту. О подробностях расследования громкого уголовного дела НГС рассказали два несвязанных между собой источника.

— Потерпевший уехал из Новосибирска, прятался в другом регионе, сейчас находится под госзащитой и дает показания, — поделился источник.

Похищение произошло 18 июля возле бизнес-центра на улице Советской и попало в объектив камеры видеонаблюдения. Группа крепких молодых людей насильно усадила 20-летнего потерпевшего в машину и увезла его в неизвестном направлении. О том, как молодому человеку удалось сбежать, правоохранители молчат — в интересах самого мужчины. Не разглашают следователи и полицейские пока и другие детали расследования.

20 июля в Железнодорожном районном суде предполагаемым похитителям избрали меры пресечения. Девятерых рассадили по камерам следственного изолятора, десятого отправили под домашний арест.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали накануне ход расследования в следственном управлении СК.

Ранее НГС писал о похищении подростка в Новосибирске. Штурм квартиры, где находились его обидчики, попал на видео.