НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, дождь

ощущается как +23

1 м/c,

ю-в.

 741мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,55
EUR 94,38

СРОЧНО

Похищенный новосибирец попал под госзащиту

Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Криминал Похищение новосибирца на Советской «Находится под госзащитой»: подробности дела о похищении новосибирца с улицы Советской

«Находится под госзащитой»: подробности дела о похищении новосибирца с улицы Советской

Потерпевший дает показания, его охраняют силовики

5 149
9 комментариев
Похитители попали в объектив камеры видеонаблюдения

Новосибирца, которого похитила с улицы Советской группа из 10 человек, взяли под государственную защиту. О подробностях расследования громкого уголовного дела НГС рассказали два несвязанных между собой источника.

— Потерпевший уехал из Новосибирска, прятался в другом регионе, сейчас находится под госзащитой и дает показания, — поделился источник.

Похищение произошло 18 июля возле бизнес-центра на улице Советской и попало в объектив камеры видеонаблюдения. Группа крепких молодых людей насильно усадила 20-летнего потерпевшего в машину и увезла его в неизвестном направлении. О том, как молодому человеку удалось сбежать, правоохранители молчат — в интересах самого мужчины. Не разглашают следователи и полицейские пока и другие детали расследования.

20 июля в Железнодорожном районном суде предполагаемым похитителям избрали меры пресечения. Девятерых рассадили по камерам следственного изолятора, десятого отправили под домашний арест.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали накануне ход расследования в следственном управлении СК.

Ранее НГС писал о похищении подростка в Новосибирске. Штурм квартиры, где находились его обидчики, попал на видео.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Похищение человека СУ СК по Новосибирской области Полиция Новосибирска
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
mr.Mister.
25 июля 2024, 11:36
Если под госзащитой значит на процентов 90 завязаны ребята с Коммунистической.. Значит заказчик этой глупости с похищением крупный местный чиновник выходец из барахолок. И тоже наверное дал дёру из города.
Гость
25 июля 2024, 11:35
Похоже закроют пацанчиков по полной...🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Елена,45

Павел,39

Сергий,24

Юлиана,43

Дмитрий,31

Марк,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление