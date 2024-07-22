Предлагают диспансеризацию: мошенники начали обманывать новосибирцев при записи в поликлинику

Специалисты напоминают, что нельзя никому говорить код из СМС Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Мошенники начали обманывать новосибирцев, представляясь сотрудники поликлиник, страховых компаний и несуществующих государственных организаций. Они предлагают пройти диспансеризацию и получают доступ к «Госуслугам». О новой схеме сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на Сибирский ГУ Банка России.



Один из случаев, пишет РБК, произошел недавно, мошенник представился сотрудником поликлиники и предложил пройти диспансеризацию. Фальшивый работник предложил записаться к врачам сразу по телефону, во время разговора он узнал у человека удобное время и дату обследования. Когда человек назвал их, оказалось, что как раз на это время есть талоны.

— Чтобы закрепить место за пациентом, предлагают подтвердить запись, назвав код из СМС, который тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги», — передает агентство слова эксперта Сибирского ГУ Банка России Андрея Кутеня.

Зайдя на «Госуслуги» жертвы, преступник получает почти всю информацию о своей жертве: номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе. Позже мошенники используют все эти данные в других своих схемах, например, чтобы оформить кредиты и займы или вымогать деньги у родственников.

В банке напоминают, что никогда и никому нельзя сообщать свои паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию.

Недавно преподаватель новосибирский консерватории лишилась 4,2 миллиона рублей из-за мошенников. В мессенджере ей написал неизвестный с номера, в аккаунте которого было прикреплено фото проректора по научной работе, он сообщил, что произошел сбой в выплате зарплаты. Позже женщине позвонил неизвестный и сообщил, что на нее хотят оформить кредит.