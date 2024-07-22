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Новая схема мошенников при записи в поликлинику

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Криминал Предлагают диспансеризацию: мошенники начали обманывать новосибирцев при записи в поликлинику

Предлагают диспансеризацию: мошенники начали обманывать новосибирцев при записи в поликлинику

Они предлагают пройти обследование и получают доступ к «Госуслугам»

3 041
14 комментариев
Специалисты напоминают, что нельзя никому говорить код из СМС

Мошенники начали обманывать новосибирцев, представляясь сотрудники поликлиник, страховых компаний и несуществующих государственных организаций. Они предлагают пройти диспансеризацию и получают доступ к «Госуслугам». О новой схеме сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на Сибирский ГУ Банка России.

Один из случаев, пишет РБК, произошел недавно, мошенник представился сотрудником поликлиники и предложил пройти диспансеризацию. Фальшивый работник предложил записаться к врачам сразу по телефону, во время разговора он узнал у человека удобное время и дату обследования. Когда человек назвал их, оказалось, что как раз на это время есть талоны.

— Чтобы закрепить место за пациентом, предлагают подтвердить запись, назвав код из СМС, который тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги», — передает агентство слова эксперта Сибирского ГУ Банка России Андрея Кутеня.

Зайдя на «Госуслуги» жертвы, преступник получает почти всю информацию о своей жертве: номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе. Позже мошенники используют все эти данные в других своих схемах, например, чтобы оформить кредиты и займы или вымогать деньги у родственников.

В банке напоминают, что никогда и никому нельзя сообщать свои паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию.

Недавно преподаватель новосибирский консерватории лишилась 4,2 миллиона рублей из-за мошенников. В мессенджере ей написал неизвестный с номера, в аккаунте которого было прикреплено фото проректора по научной работе, он сообщил, что произошел сбой в выплате зарплаты. Позже женщине позвонил неизвестный и сообщил, что на нее хотят оформить кредит.

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ПО ТЕМЕ
Мошенники Поликлиника Сотрудник Госуслуги Диспансеризация
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Комментарии
14
Красивая.
22 июля 2024, 17:46
"Предлагают бесплатное вскрытие: мошенники начали обманывать новосибирцев при записи в поликлинику"(С) На "халяву" купились че.
Гость
22 июля 2024, 18:00
я не очень хорошо разбираюсь, но, кажется, для восстановления доступа на госуслугах просят контрольный вопрос. причём ответить со всеми нюансами, как ты сам вводил ответ. как по одному коду получают доступ, я не понимаю. если нет дополнительной защиты, то к доверчивости нужно добавить полную беспечность. защищать свои акаунты нужно максимально. тогда и бояться не нужно будет. ну, и не отвечать на неизвестные номера. официальные лица звонят со стационарных. и помните. о вашем благополучии и выгоде никто и никогда заботиться не будет.
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