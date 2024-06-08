«Спокойствие проходящих поражает»: в Новосибирске мужчина угрожал пистолетом лежащему человеку — видео

Инцидент произошел в пятницу вечером Источник: АСТ-54/ «ВКонтакте»











В Новосибирске вчера, 7 июня, в 21:10 заметили мужчину в маске, который целился в лежащего на газоне человека. Инцидент произошел на Кропоткина, 271. Странная ситуация попала на видео, которое опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На кадрах также виден второй бегущий человек, одетый точно в такую же одежду: черную маску, жилетку, штаны и красную майку. Спокойствие проходящих мимо людей поражает, — добавили в «АСТ-54».

Новосибирцы сняли на видео, как мужчина убегал Источник: АСТ-54/ «ВКонтакте»

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что из-за поведения человека в маске сотрудники торгового помещения нажали на тревожную кнопку.



— По прибытии сотрудников охранного агентства гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для составления административного материала, — добавили в полиции.

Мужчину в маске привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 20 КоАП РФ (мелкое хулиганство).