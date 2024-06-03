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Криминал Избили, угрожали пистолетом: двое новосибирцев отобрали у москвича сумку с 10 миллионами — видео

Избили, угрожали пистолетом: двое новосибирцев отобрали у москвича сумку с 10 миллионами — видео

Полиция проверяет парней на причастность к аналогичным преступлениям

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Молодые люди стали фигурантами уголовного дела о разбое

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Новосибирска, которые забрали у мужчины в Москве пакет с 10 миллионами рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

Инцидент произошел на улице Академика Миллионщикова. Двое молодых людей напали на 22-летнего мужчину, избили его и, угрожая пистолетом, забрали пакет, в котором находились 10 миллионов рублей.

Спустя некоторое время полицейские задержали предполагаемых налетчиков. Ими оказалась жители Новосибирской области в возрасте 21 года и 22 лет. Похищенные деньги парни успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ). В ближайшее время подозреваемых планируют отправить под стражу. Также полицейские проверяют новосибирцев на причастность к другим аналогичным нападениям.

В конце мая в Новосибирске неизвестные напали на предпринимателя из Китая и украли из бардачка его машины 5 миллионов рублей. Разбойное нападение попало на видео.

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Новосибирск Москва МВД Разбой
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