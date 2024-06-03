Избили, угрожали пистолетом: двое новосибирцев отобрали у москвича сумку с 10 миллионами — видео

Молодые люди стали фигурантами уголовного дела о разбое Источник: ГУ МВД по городу Москве, Густаво Зырянов/NGS.RU











Сотрудники полиции задержали двоих жителей Новосибирска, которые забрали у мужчины в Москве пакет с 10 миллионами рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.



Инцидент произошел на улице Академика Миллионщикова. Двое молодых людей напали на 22-летнего мужчину, избили его и, угрожая пистолетом, забрали пакет, в котором находились 10 миллионов рублей.

Источник: ГУ МВД по городу Москве

Спустя некоторое время полицейские задержали предполагаемых налетчиков. Ими оказалась жители Новосибирской области в возрасте 21 года и 22 лет. Похищенные деньги парни успели потратить.



Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ). В ближайшее время подозреваемых планируют отправить под стражу. Также полицейские проверяют новосибирцев на причастность к другим аналогичным нападениям.

