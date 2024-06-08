«Деньги я не прикарманивал»: выпускника «Клуба миллионеров» из Новосибирска объявили в розыск — он пропал с чужими миллионами

Схема Колмогорова работала исправно, хотя стара как мир Источник: Юрий Орлов











Выпускник новосибирского «Клуба миллионеров» Олег Колмогоров представлялся другим участникам успешным инвестором. Он брал у людей деньги взаймы под высокий процент для торговли на бирже криптовалют. Неизвестно, как в действительности распоряжался средствами Колмогоров, но эта пирамида схлопнулась. Сейчас мужчина — банкрот, объявленный в федеральный розыск из-за подозрений в мошенничестве. Журналист НГС Виктор Бобровников пообщался с самим трейдером и с людьми, которые доверили ему сбережения.



Гарантия возврата

Строитель Евгений Шерстнев познакомился с Олегом Колмогоровым на одном из курсов новосибирского отделения «Клуба миллионеров» в 2021 году. Опрятный мужчина с вкрадчивым голосом произвел на бизнесмена приятное впечатление.



— Олег старался познакомиться как можно с большим количеством членов клуба. Рассказывал, что успешно торгует на бирже крипты Binance, что все вклады в его трейдинг застрахованы, то есть гарантировал возврат инвестиций, — вспоминает Шерстнев.



Клуб миллионеров — образовательная франшиза по финансовой грамотности и способам увеличения доходов для бизнесменов. Первое лицо клуба — Максим Темченко, на сайте франшизы его называют «инвестор-миллионер и тренер с опытом более 7800 часов обучения, ученики которого суммарно заработали более 4 млрд рублей на его идеях».

Сначала он отдал в долг по расписке Колмогорову 80 тысяч рублей. Трейдер своевременно вернул проценты, тогда строитель вошёл во вкус. Сначала вложил еще 300 тысяч, потом еще 700. Эти деньги Олег Шерстневу так и не вернулись.



— На сегодняшний день у меня есть расписки, что Колмогоров должен мне более 1,5 миллиона рублей. Примерно половина этих средств — проценты по договорам займа, но другая половина — мои личные сбережения. Начались бесконечные отговорки, которые длятся уже почти три года. По моим подсчетам, те, кто обратился к Олегу, потеряли около 40 миллионов рублей, — говорит Шерстнев.

На сайте Колмогорова (сейчас он недоступен) сам трейдер уверял, что все инвестиции застрахованы Источник: читатель НГС











В «Клубе Миллионеров» о Колмогорове отзывались хорошо, люди говорили, что получили обещанное по договору займа с процентами.



— Меня подкупили хорошие отзывы о Колмогорове, как о хорошем трейдере от владельцев «Клуба миллионеров»: Максима Темченко и Дмитрия Котова. Это уважаемые в бизнес-сообществе Новосибирска люди, — говорит юрист Ярослав Карицкий. — Таких рекомендаций было вполне достаточно, чтобы я решил вложиться.



Юрист говорит, что отдал в руки Колмогорова миллион рублей, назад же получил около сотни тысяч. В канун 2022 года трейдер пригласил всех, кто активно требовал с него долги, на встречу, где обещал расставить точки над i.

Конец 2021 года. Олег Колмогоров старательно пересчитывает деньги, которые по совету одного из героев публикации вложил его друг Источник: читатель НГС

— Олег объяснил, что эти сложности носят временный характер, старательно переписал в блокнотик суммы по каждому кредитору. Вскоре мы узнали, что эти записи были необходимы для подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд, — вспоминает Карицкий.



Банкротство и уголовное дело

16 апреля 2024 года арбитраж Омской области признал Олега Колмогорова банкротом и освободил его от требований кредиторов. Оказалось, что гуру торговли криптовалютой на себя ничего не оформлял и взять с него нечего. Опрошенные НГС инвесторы Колмогорова утверждают, что не получили ни рубля в ходе реализации имущества трейдера.



30 марта 2022 года следователи новосибирской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. При этом в постановлении (есть в распоряжении НГС) в качестве подозреваемого фигурирует «неустановленное лицо, действующее от имени Колмогорова О. И.». В деле 14 пострадавших, которые передали «неустановленному лицу» от 280 до 975 тысяч рублей, общая сумма ущерба составила почти шесть миллионов рублей.



О том, насколько силовики продвинулись в расследовании дела за два последних года, остается только догадываться.



— В следственном отделе ОП № 1 «Центральный» находится уголовное дело по факту доводов, указанных в вашем запросе. Решение о возбуждении уголовного дела было принято после изучения всех материалов в полном объёме. Более подробная информация не может быть предоставлена в связи недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — говорится в ответе ГУ МВД региона на запрос НГС о деле Колмогорова.

Сейчас Колмогоров находится в федеральном розыске. Журналисту НГС удалось связаться с ним раньше следователей Источник: Виктор Бобровников











В базе должников федеральной службы судебных приставов отсутствует какая-либо информация о финансовых обязательствах Колмогорова. То есть формально он никому ничего не должен.



Позиция «миллионеров»

— Я занимался обучением Колмогорова, он учился в «Клубе миллионеров» два раза. Каких-либо совместных проектов у нас не было, после завершения курса в клубе я с Олегом не встречался. Никому я не рекомендовал с ним сотрудничать. Аналогичную информацию я сообщил следователю, который меня допрашивал. В настоящее время к федеральной франшизе «Клуб миллионеров» я не имею отношения, но в тот период, о котором вы спрашиваете — имел, — прокомментировал ситуацию бывший организатор франшизы в Новосибирске Дмитрий Котов.

Цена стандартного трехмесячного курса в клубе начинается от 119 тысяч рублей, VIP-курса — от 229 тысяч. Источник: klub1000000.ru











Официально ООО «Франшиза КМ», которой единолично владеет первое лицо клуба Максим Темченко, — едва ли не убыточное предприятие с солидными оборотами. За 2023 год при выручке в 129 миллионов рублей «Франшиза КМ» отчиталась о чистой прибыли в 474 тысяч. В целом за последние четыре года клуб миллионеров отработал в минус.



Отчетность ООО «Франшиза КМ» за последние четыре года. При этой на сайте клуба утверждается, что его участники суммарно зарабатывают более четырех миллиардов рублей за квартал Источник: klub1000000.ru











Сам Олег Колмогоров мошенником себя не считает. Пострадавших по уголовному делу он называет «своими партнёрами». Мужчина подчеркивает: рисковали все.



— В течение первого года торговля шла хорошо, всем проценты выплачивались. Потом из-за ряда причин, в том числе неопытности в этой торговле, становилось все хуже и хуже. Выправить ситуацию не удалось. Уверяю: деньги инвесторов я себе не прикарманивал, они пропали как раз во время торговли на бирже, — объяснил НГС Олег Колмогоров.



Трейдер заявил, что воспользовался законным правом распрощаться со своими долгами через процедуру банкротства.



— О том, что я нахожусь в федеральном розыске, я ничего не знаю, слышу от вас впервые. Мне также не звонили следователи и не информировали об уголовном деле о мошенничестве. Никуда приехать для дачи показаний меня не просили, — добавил Колмогоров. Где он территориально находится, не известно.



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