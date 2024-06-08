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Криминал подробности «Деньги я не прикарманивал»: выпускника «Клуба миллионеров» из Новосибирска объявили в розыск — он пропал с чужими миллионами

«Деньги я не прикарманивал»: выпускника «Клуба миллионеров» из Новосибирска объявили в розыск — он пропал с чужими миллионами

Олег Колмогоров брал у людей деньги под высокий процент, уверяя, что успешно торгует криптовалютой

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Схема Колмогорова работала исправно, хотя стара как мир

Выпускник новосибирского «Клуба миллионеров» Олег Колмогоров представлялся другим участникам успешным инвестором. Он брал у людей деньги взаймы под высокий процент для торговли на бирже криптовалют. Неизвестно, как в действительности распоряжался средствами Колмогоров, но эта пирамида схлопнулась. Сейчас мужчина — банкрот, объявленный в федеральный розыск из-за подозрений в мошенничестве. Журналист НГС Виктор Бобровников пообщался с самим трейдером и с людьми, которые доверили ему сбережения.

Гарантия возврата

Строитель Евгений Шерстнев познакомился с Олегом Колмогоровым на одном из курсов новосибирского отделения «Клуба миллионеров» в 2021 году. Опрятный мужчина с вкрадчивым голосом произвел на бизнесмена приятное впечатление.

— Олег старался познакомиться как можно с большим количеством членов клуба. Рассказывал, что успешно торгует на бирже крипты Binance, что все вклады в его трейдинг застрахованы, то есть гарантировал возврат инвестиций, — вспоминает Шерстнев.

Клуб миллионеров — образовательная франшиза по финансовой грамотности и способам увеличения доходов для бизнесменов. Первое лицо клуба — Максим Темченко, на сайте франшизы его называют «инвестор-миллионер и тренер с опытом более 7800 часов обучения, ученики которого суммарно заработали более 4 млрд рублей на его идеях».

Сначала он отдал в долг по расписке Колмогорову 80 тысяч рублей. Трейдер своевременно вернул проценты, тогда строитель вошёл во вкус. Сначала вложил еще 300 тысяч, потом еще 700. Эти деньги Олег Шерстневу так и не вернулись.

— На сегодняшний день у меня есть расписки, что Колмогоров должен мне более 1,5 миллиона рублей. Примерно половина этих средств — проценты по договорам займа, но другая половина — мои личные сбережения. Начались бесконечные отговорки, которые длятся уже почти три года. По моим подсчетам, те, кто обратился к Олегу, потеряли около 40 миллионов рублей, — говорит Шерстнев.

На сайте Колмогорова (сейчас он недоступен) сам трейдер уверял, что все инвестиции застрахованы

В «Клубе Миллионеров» о Колмогорове отзывались хорошо, люди говорили, что получили обещанное по договору займа с процентами.

— Меня подкупили хорошие отзывы о Колмогорове, как о хорошем трейдере от владельцев «Клуба миллионеров»: Максима Темченко и Дмитрия Котова. Это уважаемые в бизнес-сообществе Новосибирска люди, — говорит юрист Ярослав Карицкий. — Таких рекомендаций было вполне достаточно, чтобы я решил вложиться.

Юрист говорит, что отдал в руки Колмогорова миллион рублей, назад же получил около сотни тысяч. В канун 2022 года трейдер пригласил всех, кто активно требовал с него долги, на встречу, где обещал расставить точки над i.

Конец 2021 года. Олег Колмогоров старательно пересчитывает деньги, которые по совету одного из героев публикации вложил его друг

— Олег объяснил, что эти сложности носят временный характер, старательно переписал в блокнотик суммы по каждому кредитору. Вскоре мы узнали, что эти записи были необходимы для подачи заявления о банкротстве в арбитражный суд, — вспоминает Карицкий.

Банкротство и уголовное дело

16 апреля 2024 года арбитраж Омской области признал Олега Колмогорова банкротом и освободил его от требований кредиторов. Оказалось, что гуру торговли криптовалютой на себя ничего не оформлял и взять с него нечего. Опрошенные НГС инвесторы Колмогорова утверждают, что не получили ни рубля в ходе реализации имущества трейдера.

30 марта 2022 года следователи новосибирской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. При этом в постановлении (есть в распоряжении НГС) в качестве подозреваемого фигурирует «неустановленное лицо, действующее от имени Колмогорова О. И.». В деле 14 пострадавших, которые передали «неустановленному лицу» от 280 до 975 тысяч рублей, общая сумма ущерба составила почти шесть миллионов рублей.

О том, насколько силовики продвинулись в расследовании дела за два последних года, остается только догадываться.

— В следственном отделе ОП № 1 «Центральный» находится уголовное дело по факту доводов, указанных в вашем запросе. Решение о возбуждении уголовного дела было принято после изучения всех материалов в полном объёме. Более подробная информация не может быть предоставлена в связи недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — говорится в ответе ГУ МВД региона на запрос НГС о деле Колмогорова.

Сейчас Колмогоров находится в федеральном розыске. Журналисту НГС удалось связаться с ним раньше следователей

В базе должников федеральной службы судебных приставов отсутствует какая-либо информация о финансовых обязательствах Колмогорова. То есть формально он никому ничего не должен.

Позиция «миллионеров»

— Я занимался обучением Колмогорова, он учился в «Клубе миллионеров» два раза. Каких-либо совместных проектов у нас не было, после завершения курса в клубе я с Олегом не встречался. Никому я не рекомендовал с ним сотрудничать. Аналогичную информацию я сообщил следователю, который меня допрашивал. В настоящее время к федеральной франшизе «Клуб миллионеров» я не имею отношения, но в тот период, о котором вы спрашиваете — имел, — прокомментировал ситуацию бывший организатор франшизы в Новосибирске Дмитрий Котов.

Цена стандартного трехмесячного курса в клубе начинается от 119 тысяч рублей, VIP-курса — от 229 тысяч.

Официально ООО «Франшиза КМ», которой единолично владеет первое лицо клуба Максим Темченко, — едва ли не убыточное предприятие с солидными оборотами. За 2023 год при выручке в 129 миллионов рублей «Франшиза КМ» отчиталась о чистой прибыли в 474 тысяч. В целом за последние четыре года клуб миллионеров отработал в минус.

Отчетность ООО «Франшиза КМ» за последние четыре года. При этой на сайте клуба утверждается, что его участники суммарно зарабатывают более четырех миллиардов рублей за квартал

Сам Олег Колмогоров мошенником себя не считает. Пострадавших по уголовному делу он называет «своими партнёрами». Мужчина подчеркивает: рисковали все.

— В течение первого года торговля шла хорошо, всем проценты выплачивались. Потом из-за ряда причин, в том числе неопытности в этой торговле, становилось все хуже и хуже. Выправить ситуацию не удалось. Уверяю: деньги инвесторов я себе не прикарманивал, они пропали как раз во время торговли на бирже, — объяснил НГС Олег Колмогоров.

Трейдер заявил, что воспользовался законным правом распрощаться со своими долгами через процедуру банкротства.

— О том, что я нахожусь в федеральном розыске, я ничего не знаю, слышу от вас впервые. Мне также не звонили следователи и не информировали об уголовном деле о мошенничестве. Никуда приехать для дачи показаний меня не просили, — добавил Колмогоров. Где он территориально находится, не известно.

Ранее мы рассказали о том, как новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем.

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