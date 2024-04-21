«Телебум» от поставщика: три десятка новосибирцев не могут получить заказанную технику — тезка хозяина фирмы оказался аферистом

Магазин под вывеской «Телебум» закрылся для покупателей 8 апреля Источник: Степан Иванов











Десятки жителей Новосибирска не могут получить технику, которую заказали в компании «Топаз Маркет». Некоторые ждут поставок смартфонов, игровых приставок и других умных устройств с ноября 2023 года. Части клиентов фирмы удалось вернуть деньги, но для этого им пришлось столкнуться с неожиданным противодействием со стороны руководства фирмы. Корреспондент НГС выслушал участников конфликта и попытался разобраться, когда клиенты получат заказанные товары.



«Телебум» и задержки поставок

Жительница Новосибирска Евгения решила купить себе новый смартфон в конце февраля 2024 года. На сайте бесплатных объявлений она нашла компанию «Топаз Маркет», которая предлагала технику по привлекательным ценам. Девушка выбрала нужную модель смартфона, с ней связался представитель компании, сказал приехать в магазин в понедельник, 26 февраля, и заключить договор. Сам магазин работал под вывеской «Телебум» и располагался по адресу Красный проспект, 51/2.



В документе были указаны сроки поставки — 20 дней, сам заказ был совершен 26 февраля, значит телефон Евгении должен был прибыть до 17 марта.



— Я им написала 15 марта, потому что со мной никто не связывался, ничего не писал. Ну и вот за два дня до поставки мне написали: ждем ваш заказ до 1 апреля, то есть еще две недели, — рассказывает девушка.



В компании объяснили, что доставка задержалась по вине поставщика, и сами они не ожидали, что произойдет подобная ситуация. Евгения решила сделать возврат средств, но и с ним случились накладки.

— Я за телефон наличкой платила, говорю им — давайте приеду и вернете деньги. Они мне написали, что ждут заказ до 10 апреля. Или отдадут товар или вернут деньги в этот же день. Я возмутилась — говорю, почему? Я же вам наличкой деньги отдавала, и хочу их получить. Они объяснили, что сделают запрос в банк и до 10 апреля средства мне вернутся, — отметила Евгения.



Утром 7 апреля с Евгенией связался руководитель компании — Владимир Гилевич. Он принес извинения и вновь пообещал, что вернет деньги. Ситуация начала действовать сибирячке на нервы, поэтому она в жесткой форме стала требовать возврата средств.



8 апреля Евгении через банк пришел официальный документ — возврат вместе с неустойкой, деньги — чуть более 67 тысяч — поступили на счет девушки в течение трех рабочих дней.



Параллельно с попытками разрешить собственную ситуацию с возвратом денег сибирячка на сервисах отзывов стали находить сообщения от других клиентов «Топаз Маркета».

На сервисах отзывов о компании появляются жалобы и от других клиентов «Топаз Маркета» Источник: Читательница НГС Евгения











Другоц житель Новосибирска Вячеслав также столкнулся с трудностями с получением заказанного телефона. 25 ноября 2023 года он заказал смартфон Galaxy S23 Ultra и оплатил 101 тысячу рублей. При оформлении заказа выяснилось, что сотрудница компании указала несуществующий цвет модели. Вячеславу предложили подождать до 15 февраля. Но телефон так и не пришел. Новосибирцу предложили снова ждать, но уже до конца марта.



— 31 марта попросил вернуть деньги. Сначала начали говорить: «дайте реквизиты счета, мы запрашиваем возврат через банк», я им сказал, что платил наличкой, вот и верните наличкой. Сказали, что перевод 10.04, а если наличкой — то только 15 апреля. Сказал, что заберу наличку. 15 апреля приехал в магазин, увидел, что он закрыт. На сообщения отвечают через раз, а то и через два. Написали, что вернут до конца апреля всю сумму, плюс неустойка 5% за каждый месяц, — рассказал Вячеслав.

Офлайн-точка компании прекратила работу 8 апреля Источник: Читательница НГС Евгения











Подобные сообщения поступают не только из Новосибирской области. Житель Абакана в Хакасии Владимир Цыбин также столкнулся с задержками от компании «Топаз Маркет». Мужчина сделал заказ еще в ноябре 2023 года. Ему не поступила техника на 467 тысяч 800 рублей. Владимир Цыбин направил в компанию досудебную претензию (её текст есть в распоряжении НГС), он решил подождать поставки техники до 9 мая, затем мужчина намерен обратиться в суд, чтобы отстаивать свои права.



Задержка ожидания поставок у некоторых клиентов достигает четырех-пяти месяцев Источник: Читательница НГС Евгения











Корреспондент НГС пообщался примерно с десятком клиентов «Топаз Маркета». Все они рассказывают аналогичные истории — заказ в магазине или через интернет, оплата товара, ожидание, а затем сложности с доставкой, претензии к продавцу и ожидание поставок или возврата средств. Клиенты называли разные суммы, которые им должна компания — они варьируются от 13 до 500 тысяч рублей.



По данным НГС, к настоящему моменту не получили деньги или оплаченные товары 33 человека, лишь пятерым удалось вернуть средства от «Топаз Маркета». Некоторые из клиентов также сообщили, что получили небольшую часть из ранее оплаченных за устройства средств. Когда ждать остальное — неизвестно.



Директор ООО «Торговая сеть Топаз» Владимир Гилевич не стал общаться с корреспондентом НГС по телефону и попросил отправить письменный запрос, пообещав ответить на следующий день. Ответа на запрос в редакцию не поступило, сам Владимир Гилевич перестал отвечать на звонки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспондента НГС попросили написать официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации. На момент публикации материала ответ не поступил.

Что известно про Владимира Гилевича

На сайте «Топаз маркета» указано, что компанией управляет ООО «Торговая сеть Топаз», она зарегистрирована в Томске по адресу ул. Елизаровых, дом 35, помещения 30, 32. Директором и учредителем является Гилевич Владимир Петрович. В карточке компании на Rusprofile сказано, что организация приняла решение об изменении места нахождения. В ней работает всего один сотрудник, а по итогам 2021 года компания получила убыток в 9 тысяч рублей.



Человек с тем же ИНН, что и у учредителя ООО «Торговая сеть Топаз» Владимира Гилевича, по данным Rusprofile, являлся учредителем семи компаний, из которых две уже не действуют. Также полный тезка Владимира Петровича Гилевича с тем же ИНН был руководителем девяти компаний и дважды действовал в качестве индивидуального предпринимателя (оба ИП к настоящему моменту ликвидированы).



По данным сервиса Companium, полный тезка Владимира Петровича Гилевича в качестве индивидуального предпринимателя был поставщиком по государственным контрактам на 20,1 миллион рублей. Заказчиком по ним выступал Департамент имущественных отношений администрации города-курорта Сочи Краснодарского края. С предпринимателем были заключены контракты на продажу жилых помещений для детей-сирот.



В 2014 году портал «Право.ру» писал, что полный тезка Владимира Гилевича был признан виновным в 40 совершенных преступлениях по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).



По данным портала, с апреля 2008 года по ноябрь 2021 года Гилевич заключил договоры с 39 клиентами о продаже им квартир в шести домах, которые якобы возводила его фирма. С людей предприниматель собирал от 300 тысяч рублей до полутора миллионов. При этом бизнесмен якобы знал, кто не сможет выполнить взятые на себя обязательства по строительству объектов. Сумма ущерба от его действий оценивалась в 55 миллионов рублей.



Кроме того, Гилевич получил от мэрии Сочи более 19 миллионов рублей за продажу помещений для детей сирот.

— При этом горадминистрация была введена в заблуждение относительно качества приобретенных квартир. По результатам экспертизы, предприниматель произвел постройку дома в сейсмических районах, что сделало большинство квартир непригодными для проживания, — говорится в сообщении.



Тогда суд назначил Владимиру Гилевичу девять лет колонии общего режима. Примечательно, что в период с 2012 по 2020 годы предприниматель не регистрировал на собственное имя новых компаний.