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Криминал

Распылил перцовый баллончик: драка подростков в торговом центре попала на видео — полиция проводит проверку

Участники конфликта устанавливаются

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Инцидент якобы произошел в ТРЦ в центре города

В Новосибирске полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на которое попала драка подростков. Инцидент якобы произошел в ТРЦ в центре города.

— Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в Сети, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик», подростки устроили драку в «Ауре». Как говорится в сообщении, один из участников конфликта использовал перцовый баллончик. Что стало причиной драки, остается неизвестно.

Ранее жительница Новосибирска напала на подростков из-за того, что они шумели в подъезде и не давали ей спать. Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте. Инцидент попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Драка подростков Полиция Торговый центр Новосибирск
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