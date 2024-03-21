Распылил перцовый баллончик: драка подростков в торговом центре попала на видео — полиция проводит проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на которое попала драка подростков. Инцидент якобы произошел в ТРЦ в центре города.
— Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в Сети, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик», подростки устроили драку в «Ауре». Как говорится в сообщении, один из участников конфликта использовал перцовый баллончик. Что стало причиной драки, остается неизвестно.
Ранее жительница Новосибирска напала на подростков из-за того, что они шумели в подъезде и не давали ей спать. Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте. Инцидент попал на видео.