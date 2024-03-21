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Криминал

Жестко мордой в снег: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мигрантов-драгдилеров — видео

У задержанных изъяли более пяти килограммов запрещенных веществ

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Иностранные граждане сбывали в Новосибирске наркотики крупными партиями

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали двух иностранных граждан, которые занимались сбытом синтетических и растительных наркотиков в регионе. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Молодые люди организовали перевалочную базу в арендованном частном доме в поселке Мочище. Там они занимались подготовкой наркотиков к сбыту. В ходе обысков силовики изъяли 1,5 килограмма мефедрона, 150 граммов кокаина. Кроме того, в доме были найдены 4 килограмма экстази, гашиш и марихуана.

Дилеры, как сообщили в ФСБ, работали около года. Запрещенные вещества они приобретали в интернет-магазине, а затем самостоятельно распространяли их через тайники-закладки в разных районах Новосибирска.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Оба задержанных отправлены под стражу.

Ранее жителю Новосибирска вынесли приговор в Хабаровском крае — он ограбил салон связи на 900 тысяч рублей. При обыске у мужчины также нашли несколько свертков с запрещенным веществом.

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Новосибирск ФСБ Наркотики Мигранты
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