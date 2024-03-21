Жестко мордой в снег: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мигрантов-драгдилеров — видео

Иностранные граждане сбывали в Новосибирске наркотики крупными партиями Источник: УФСБ по Новосибирской области











Сотрудники управления Федеральной службы безопасности задержали двух иностранных граждан, которые занимались сбытом синтетических и растительных наркотиков в регионе. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Источник: УФСБ по Новосибирской области

Молодые люди организовали перевалочную базу в арендованном частном доме в поселке Мочище. Там они занимались подготовкой наркотиков к сбыту. В ходе обысков силовики изъяли 1,5 килограмма мефедрона, 150 граммов кокаина. Кроме того, в доме были найдены 4 килограмма экстази, гашиш и марихуана.



Дилеры, как сообщили в ФСБ, работали около года. Запрещенные вещества они приобретали в интернет-магазине, а затем самостоятельно распространяли их через тайники-закладки в разных районах Новосибирска.



Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Оба задержанных отправлены под стражу.