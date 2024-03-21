«Хочу, чтобы суд меня пощадил»: Кологривый попросил помилования за дебош в новосибирском баре — судья в ответ пошутил

В Новосибирске в Центральном районном суде началось заседание по делу против известного актера Никиты Кологривого из-за дебоша в баре. Его обвиняют в мелком хулиганстве.
Актер попросил суд помиловать его, так как он признает свою ошибку. В ответ судья отметил, что помиловать может только президент.
Публикуем полный диалог актера с журналистами:
— Я, знаете, не боюсь, и за свои ошибки готов отвечать.
— Какого наказания ждете?
— Никакого, если честно. Административное. Я готов покаяться. У меня много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно. Очень бы хотел бы. А так. Сейчас уже не я решаю. Не от моего желания это все зависит.
— У девушки попросили прощения?
— Да. С самого утра попросил.
— А как [отреагировала]?
— Я не помню, честно. Я не помню. Я попросил и сказал, что она может укусить меня в ответ, как хочет. Привет.
— Расскажите, это все мефедроновые закладки все-таки?
— Да нет, слава богу. Нет, никаких мефедроновых. Я наркотики не употребляю. К счастью.
Мы ведем онлайн-трансляцию из суда.