Новосибирец вызвал такси, чтобы приехать на убийство — потом ему пришлось лезть в окно и взяться за кухонный нож

В Новосибирске передано в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, 14 июля 2023 года между пьяным обвиняемым и его знакомым случился конфликт — они разговаривали по телефону и поссорились. Затем обвиняемый приехал к дому мужчины на такси, через открытое окно залез к нему на кухню, дальше — в ссоре нанес ему не меньше 11 ударов кухонным ножом.
От полученных травм потерпевший умер на месте. Подозреваемый признал вину, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
Ранее в Новосибирске мигрант убил школьницу на глазах прохожих — он проведет в колонии 15,5 года.