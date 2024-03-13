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Новосибирец вызвал такси, чтобы приехать на убийство — потом ему пришлось лезть в окно и взяться за кухонный нож

Мужчины были знакомы между собой, дело передано в суд

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Прокуратура направила дело в суд

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В Новосибирске передано в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 14 июля 2023 года между пьяным обвиняемым и его знакомым случился конфликт — они разговаривали по телефону и поссорились. Затем обвиняемый приехал к дому мужчины на такси, через открытое окно залез к нему на кухню, дальше — в ссоре нанес ему не меньше 11 ударов кухонным ножом.

От полученных травм потерпевший умер на месте. Подозреваемый признал вину, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.

Ранее в Новосибирске мигрант убил школьницу на глазах прохожих — он проведет в колонии 15,5 года.

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