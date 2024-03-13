Новосибирец вызвал такси, чтобы приехать на убийство — потом ему пришлось лезть в окно и взяться за кухонный нож

По версии следствия, 14 июля 2023 года между пьяным обвиняемым и его знакомым случился конфликт — они разговаривали по телефону и поссорились. Затем обвиняемый приехал к дому мужчины на такси, через открытое окно залез к нему на кухню, дальше — в ссоре нанес ему не меньше 11 ударов кухонным ножом.