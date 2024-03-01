Продавали три года: в Новосибирской области будут судить торговцев паленым алкоголем

Установлено, что с марта 2019 года по август 2022 года местные жители Андрей Поцелуев и Светлана Ильченко закупали и хранили на территории частного домовладения немаркированную алкогольную продукцию, а также сигареты. Кроме того, пара занималась продажей контрафакта. Их деятельность была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности в августе 2022 года.

