Продавали три года: в Новосибирской области будут судить торговцев паленым алкоголем

Куйбышевский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношение пары местных жителей, которые обвиняются в продаже контрафактных сигарет и алкоголя. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Установлено, что с марта 2019 года по август 2022 года местные жители Андрей Поцелуев и Светлана Ильченко закупали и хранили на территории частного домовладения немаркированную алкогольную продукцию, а также сигареты. Кроме того, пара занималась продажей контрафакта. Их деятельность была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности в августе 2022 года.
Поцелуев и Ильченко стали фигурантами уголовных дел по статьям о хранении и продаже немаркированной продукции в особо крупном размере (ч.6 ст. 171.1 УК РФ) и закупке, перевозке и продаже алкогольной продукции без лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ).
Дата судебного заседания над контрабандистами пока не назначена.
Ранее в Кировском районе Новосибирска вынесли приговор по делу о подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя. В цехе нашли более пяти тонн суррогата.