В промзоне Новосибирска найден цех: там производили паленые водку и виски под видом элитных брендов

В Кировском суде Новосибирска огласили приговор по делу о подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя под видом элитных брендов.
По версии следствия, незаконный бизнес организовали три человека, которых признали виновными в совершении трёх преступлений — в производстве товаров без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), незаконном производстве алкоголя без лицензии (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) и незаконном использовании товарного знака (ч.4 ст.180 УК РФ).
— Годжаев Ф.Г.о. и Гаджиев А.Х.о приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Гулматов Ж.З. — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщили в региональном управлении ФСБ.
Силовики выявили подпольный цех в в октябре 2021 года в промышленной зоне Кировского района. По данным следствия, суррогатные водка, виски и коньяк предприниматели распространяли не только в Новосибирске, но и в других городах Сибири. На момент задержания в цеху было обнаружено более 5 тонн суррогатного алкоголя. Задержанным бизнесменам предъявили обвинение по 15 эпизодам преступлений.
Осенью прошлого года эксперты предположили, что в скором времени вместо армянского коньяка на полках магазинов могут появиться опасные подделки. Специалисты связали нерадужные перспективы с политическими событиями в стране.