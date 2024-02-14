В промзоне Новосибирска найден цех: там производили паленые водку и виски под видом элитных брендов

Силовики выявили подпольный цех в в октябре 2021 года в промышленной зоне Кировского района. По данным следствия, суррогатные водка, виски и коньяк предприниматели распространяли не только в Новосибирске, но и в других городах Сибири. На момент задержания в цеху было обнаружено более 5 тонн суррогатного алкоголя. Задержанным бизнесменам предъявили обвинение по 15 эпизодам преступлений.

