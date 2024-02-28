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СрочноДва новосибирца ограбили и убили пенсионерку
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По пьяни ударил товарища, а он умер: семья вахтовика в Забайкалье отсудила у новосибирцы почти 1,5 млн рублей

Мужчина после удара упал затылком на бетон и умер

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Вахтовый городок

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Жительница Забайкальского края отсудила у 39-летнего новосибирцы 1,4 миллиона рублей за смерть мужа. Об этом сообщили на сайте Каларского районного суда.

По данным суда, мужчины после окончания вахты отдыхали в местном кафе, напившись, они поссорились и подрались в заведении. Житель Новосибирска ударил забайкальца по лицу, от чего тот упал затылком на бетон. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

Новосибирец признал вину, его приговорили к году и 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Также с него взыскали 86,9 тысячи рублей за расходы на погребение.

Жене погибшего он обязан будет выплатить 600 тысяч рублей, а его малолетней дочери — 800 тысяч рублей.

Ранее Новосибирский областной суд вынес решение по делу братьев Закира и Ильдара Мутогаровых. Обоих признали виновными в разбойном нападении на пенсионерку и её жестоком убийстве.

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