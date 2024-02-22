Высокопоставленного силовика из Новосибирска подозревают в получении взятки — речь идет о сумме почти в 900 тысяч рублей

В Новосибирске сотрудника ГИБДД заподозрили во взяточничестве. Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, специалист мог получить незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя.
Речь идет о начальнике 3-го регистрационного отделения МРЭО ГИБДД областного ГУ МВД. На сайте ведомства сказано, что пост занимает подполковник полиции Дмитрий Чучин.
— Оперативниками собственной безопасности регионального Главка МВД России пресечена противоправная деятельность сотрудника, — сообщили в ведомстве.
Предварительно установлено, что в период с августа 2021 года по февраль этого года начальник отделения незаконно получил от предпринимателя 845 тысяч рублей. В ведомстве объяснили, за какие действия сотруднику ГИБДД могли передать денежное вознаграждение.
— <…> за неоказание препятствий в осуществлении деятельности и создания благоприятных условий последнему (предпринимателю, — прим.ред.) в осуществлении услуг населению по подготовке документов для регистрационных действий с транспортными средствами, — сказано в сообщении.
Собранные полицейскими материалы направили в следственные органы, которые приняли процессуальное решение.
— При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сказано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
22 февраля стало известно, что в суд Новосибирска поступило дело четверых бывших сотрудников ОЭБиПК отдела полиции «Новосибирский». Их обвиняют в вымогательстве и получении взяток.