Со складов в Марусино изъяли 10 тонн автомасел: за подделку известных брендов наказали трех сибиряков

В Октябрьском районном суде огласили приговор по делу о продаже поддельных моторных масел в новосибирских магазинах. Виновными в незаконном использовании чужого товарного знака (ч.3 ст.180 УК РФ) признали троих человек.
— Суд назначил виновным наказание: директору магазинов — 3 года лишения свободы, двум менеджерам по 2 года лишения свободы. Назначенное наказание постановлено считать условным, — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.
По версии следствия, на протяжении двух лет директор и менеджеры продавали автомасла с признаками контрафакта, причинив правообладателям ущерб на общую сумму более 3 млн рублей.
Речь идёт о предпринимателе Родионе Сабитове и двух его бывших подчиненных Михаиле Дорошкове и Василии Щукине. Их задержали в июне 2020 года. После тщательной оперативной разработки и контрольных закупок силовики нагрянули в склады в селе Марусино, откуда изъяли более 10 тонн автомасел. Сотрудники МВД отмечали, что ущерб правообладателям оценивался в 6 млн рублей.
— Масла продавались под видом популярных марок — Shell, Mobil и Total, — сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с материалами дела.
Приговор в законную силу не вступил.
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