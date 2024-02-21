Чиновник обрабатывал секретные документы на компьютере с доступом в интернет — это не понравилось ФСБ

— Установлено, что специалист администрации Барабинского района имел допуск к государственной тайне. Он нарушил закон РФ, обрабатывая доверенные ему по работе электронные копии секретных документов на компьютере, который был подключен к интернету. Это не исключало возможности ознакомления с этими данными других лиц, — сообщили в пресс-службе ведомства.

