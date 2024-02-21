Чиновник обрабатывал секретные документы на компьютере с доступом в интернет — это не понравилось ФСБ

В Новосибирской области сотрудники УФСБ не допустили, чтобы сотрудник районной администрации не допустил утечки информации, которая составляет гостайну. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области
— Установлено, что специалист администрации Барабинского района имел допуск к государственной тайне. Он нарушил закон РФ, обрабатывая доверенные ему по работе электронные копии секретных документов на компьютере, который был подключен к интернету. Это не исключало возможности ознакомления с этими данными других лиц, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за выявления условий совершения преступления по
Если работник снова допустит подобное, ему будет грозить уже уголовное наказание. напомнили в УФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до
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