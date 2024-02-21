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Чиновник обрабатывал секретные документы на компьютере с доступом в интернет — это не понравилось ФСБ

Новосибирские силовики высказали опасение, что это могло привести к утечке гостайны

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Работник администрации Барабинского района не вышел из интернета

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В Новосибирской области сотрудники УФСБ не допустили, чтобы сотрудник районной администрации не допустил утечки информации, которая составляет гостайну. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области

— Установлено, что специалист администрации Барабинского района имел допуск к государственной тайне. Он нарушил закон РФ, обрабатывая доверенные ему по работе электронные копии секретных документов на компьютере, который был подключен к интернету. Это не исключало возможности ознакомления с этими данными других лиц, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за выявления условий совершения преступления по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе»), сотруднику районной администрации объявили официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Если работник снова допустит подобное, ему будет грозить уже уголовное наказание. напомнили в УФСБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Ранее НГС писал о том, что житель Бердска атаковал сайт правительства России. Мужчине грозит 4 года колонии.

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