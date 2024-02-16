30 лет назад расстреляли Чикатило. Как ловили самого известного маньяка времен СССР и почему розыск занял 10 лет

Последние слова приговора едва не заглушили овации: так присутствующие в зале приветствовали смертную казнь для Андрея Чикатило. Приговор исполнили 14 февраля 1994 года — самому известному советскому маньяку пустили пулю в затылок.
Прежде чем Чикатило поймали, его фамилия четыре раза всплывала у следователей при разных обстоятельствах. В 1984 году убийца почти попался, но в итоге подозрительного гражданина отпустили. Убийства продолжались до 1990 года — точное число жертв разнится, но это всегда более 50 человек.
Наши коллеги из 161.RU рассказывает о следствии, продлившемся более 10 лет, и людях, которые довели дело до конца.
Информация для материала взята из личного разговора автора с ростовским следователем Амурханом Яндиевым, а также из документального фильма «Остановить Чикатило», из выпусков программ журналистов Сергея Минаева, Саши Сулим, нескольких интервью Lenta.ru и «Фонтанки».
Дело «дураков»
В 1981 году в Ростовской области стали находить изуродованные тела женщин и детей. Самому младшему, Игорю Гудкову, было всего семь, его убили в ростовском Парке Авиаторов.
За два года похожих преступлений накопилось более десяти, поэтому прокуратура Ростовской области объединила их в одно дело. У следствия была версия, что убийца — или убийцы — психически нездоровы. Вскоре у следствия нашлись подозреваемые — несколько пациентов психоневрологического интерната, который находится недалеко от мест, где нашли некоторые тела. Началось так называемое «дело дураков».
Первым задержали Валерия Шабурова — юношу с олигофренией в степени имбецильности. Он сознался и даже назвал своего сообщника — Юрия Каленика, тоже стоявшего на учете в ПНД. А тот прилежно перечислил имена еще нескольких якобы убийц. Нездоровые люди то сознавались, то отказывались от показаний, говоря, что оговорили себя из-за давления сокамерников.
Каленик сознался даже в тех убийствах и изнасилованиях, которые случились после его ареста. Но следователи посчитали, что это дело рук его друзей — так они пытались отвести подозрения, мол, это не Каленик, раз еще трупы находят. Так ростовские следователи и отчитались «наверх».
Тем не менее из Москвы в Ростовскую область отправили замначальника следственного управления прокуратуры РСФСР Владимира Казакова. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев. В расследование он включится в 1986 году.
Казаков сделал вывод о невиновности Каленика и заодно нашел еще 17 схожих убийств. В октябре 1984 года создали объединенную следственно-оперативную группу.
Назрел межведомственный конфликт — ростовские следователи настаивали, что жертв замучили пациенты ПНД. Казаков не согласился, и в мае 1985 года, по словам Костоева, доложил московскому руководству, что дело шито белыми нитками, а ростовские оперативники мешают вести расследование. Последние ответили на это, что Казаков просто хочет выслужиться.
Дело дошло до того, что участников конфликта вызвал генпрокурор РСФСР Александр Рекунков. После беседы он решил передать дело следователю прокуратуры Иссе Костоеву. Тот уже проявил себя в ростовском деле о коррупции в судебной системе, отправив за решетку более 20 человек: прокуроров, адвокатов, судей и председателя районного суда.
Против ростовских следователей возбудили уголовное дело в августе 1985-го — как на «допустивших нарушение социалистической законности». Но уже в ноябре закрыли за недоказанностью.
Когда Костоев изучил материалы дела, у него тоже возник конфликт с местными следователями. Они были уверены в правильности первой версии: людей убивают умственно отсталые пациенты интерната. В итоге к делу привлекли нового человека, Владимира Колесникова — замначальника управления уголовного розыска. Но к полковнику мы еще вернемся.
Парадоксальное выделительство
Пока московские и ростовские следователи выясняли отношения, Чикатило убивал. Но осенью 1984-го он почти попался. Милиционеры Александр Заносовский и Шайх-Ахмед Ахматханов установили за ним слежку. На железнодорожном вокзале Чикатило подцепил молодую бродяжку и занялся с ней оральным сексом, прикрыв ее голову пиджаком. После этого мужчину задержали и доставили в отделение. Заглянули в портфель, а там — вазелин, веревка, мыло и нож. Чикатило объяснил, что такой набор ему нужен на работе. Он снабженец на одном из предприятий, ему часто надо что-то перевязать и концы веревки разрезать. А вазелин нужен для бритья.
На преступника внешне Чикатило не смахивал: не пьет, есть семья и работа, на учете у психиатра не состоял. У него взяли кровь на анализ и посадили на три месяца. В камеру Чикатило подсадили двух агентов милиции, но он ничем себя не выдал. Единственное — спросил, можно ли вычислить убийцу по следам крови и спермы на жертве. На тот момент Чикатило лишил жизни 32 человек.
Пришли результаты анализов — у Чикатило вторая группа крови. А на жертвах — четвертая. Правда, через годы повторный анализ покажет, что у задержанного интеллигента группа крови все-таки четвертая. Эксперты начнут продвигать версию, что у маньяка так называемое парадоксальное, или двойное, выделительство. То есть кровь и сперма относятся к разным группам. Этот термин официально не существует, не исключено, что им пытались прикрыть ошибку эксперта.
После освобождения Чикатило убил более двадцати человек.
Операция «Лесополоса»
Декабрь 1985 года. Дело взял на контроль ЦК КПСС, и в Ростовской области началась едва ли не самая масштабная операция по поиску маньяка в Советском Союзе — «Лесополоса». Такое название она получила благодаря местам, где находили трупы, хотя Исса Костоев в одном из интервью говорил, что название — лишь условность.
На вокзалах, в парках, электричках и других общественных местах дежурили оперативники в штатском, а также дружинники. Присматривались к людям, следили, кто с кем общается. Вертолеты патрулировали железную дорогу и лесопосадки. Ловили даже на живца.
Во время «Лесополосы» оперативники проверили около 500 тысяч человек, попутно раскрыв 1062 преступления, включая 95 убийств и 245 изнасилований.
Операцией руководил Исса Костоев, к делу присоединился Амурхан Яндиев — старший следователь прокуратуры Ростовской области. Следственную группу возглавил Виктор Бураков. Именно он пригласил психиатра Александра Бухановского, который впоследствии создаст так называемый «проспективный портрет убийцы».
При этом и Исса Костоев, и Амурхан Яндиев говорят, что следствие и до этого обращалось к психиатрам — в 1986 году специалисты Института имени Сербского проанализировали известные факты и дали заключение и советы по поиску убийцы. Костоев рассказал, что там были здравые рекомендации, которые помогли поймать других преступников, но не Чикатило.
В материалах ростовского дела говорилось, что большинство жертв маньяк убил в глуши, но знакомился с ними в общественных местах — на вокзалах, рынках. То есть он никого не тащил за руку — люди уходили с ним добровольно. Решили, что, скорее всего, убийца выглядит как обычный человек. Такой, который внушает доверие. А еще что у него есть работа, связанная с поездками на электричках.
Большинство жертв были убиты во вторник или в четверг, и Бухановский указал, что это может быть связано с рабочим расписанием «икс» — так психиатр обозначил убийцу в своих материалах. Диагноз поставил такой: «икс» страдает грубым тяжким половым извращением, в основе которого лежит садизм. Возможно, женат и имеет детей.
«Рост маньяка — 170 + 10 сантиметров, возраст 45–50 лет, тип сложения — астенический, который характеризуется узкой плоской грудной клеткой, длинной шеей, тонкими и длинными конечностями, продолговатым лицом, бледной и тонкой кожей. Своеобразное сочетание психической ранимости с недостаточной эмоциональной отзывчивостью. Физическая сила необязательно выдающаяся, хотя у «икс» она выше средней», — так Александр Бухановский описал преступника.
Убийца часто выбирал детей, и почти все жертвы были ослеплены. Психиатр предположил, что преступник ослеплял жертв из-за чувства стыда за содеянное. Выбор в качестве жертв детей и слабых женщин был тоже не случаен — ведь они не могли сопротивляться. Вероятно, над маньяком в детстве смеялись и издевались. Чикатило скажет, что так и было: мама часто наказывала, вместо друзей — лишь комплексы из-за бедности и плохого зрения.
Операция «Лесополоса» заняла примерно пять лет, государство на нее потратило 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. Когда она началась, сначала казалось, что убийца притаился — новых тел не было. Уже потом выяснится, что с 1986 по 1988 год Чикатило убивал в других регионах СССР, например в Подмосковье и близ Ташкента. Исса Костоев до сих пор уверен, что маньяк откуда-то знал про операцию.
Лесхоз — конечная
В ноябре 1990 года в лесополосе у станции Лесхоз нашли тело 22-летней Светланы Коростик. Следователи стали поднимать рапорты и увидели в одном из них имя: Андрей Романович Чикатило.
Рапорт сделал сержант Игорь Рыбаков, когда 6 ноября дежурил на платформе станции Лесхоз. Он увидел, как из густых зарослей вышел мужчина в пальто, костюме и с портфелем. Остановился пообщаться с грибниками. Рыбаков, как он рассказал, обратил внимание на поцарапанное лицо мужчины и его грязные ноги. Сержант записал его фамилию — Чикатило — и отпустил, не досматривая. А досмотрел бы — нашел бы в портфеле отрезанные части тела Светланы.
Следователи обнаружили, что за последние 11 лет этого гражданина минимум четыре раза проверяли на причастность к различным преступлениям.
Амурхан Яндиев считает, что роль в поимке Чикатило сыграло и предпоследнее убийство — 16-летнего Виктора Тищенко. Корреспонденту 161.RU следователь рассказал, что Витя покупал билет на железнодорожном вокзале и кассир запомнила и его и стоявшего за ним в очереди мужчину: высокого, слегка сутулого, в очках. В разговоре с Яндиевым и начальником уголовного розыска Первомайского района Иваном Воробьинским женщина вспомнила рассказ своей дочери: та говорила о странном мужчине, которого она часто встречала в электричке.
— Два-три раза в месяц мы его видели, говорит, — вспоминает Яндиев показания дочери кассира. — Он ходит по электричке. К одному мальчику раз — подсел. А мы, говорит, через кресло сидели в электричке. Слышим, как он говорит: «Мне сказала твоя мать привезти тебя на такую-то станцию». А мальчик его не слушает, смотрит в окно. Видимо, хорошо проинструктирован был, что с посторонними не разговаривает. Доехали до Шахт — мальчик выскочил и убежал. Мужчина за ним — но потерял в толпе. Когда девочка стала описывать его приметы, у меня волосы начинают вставать дыбом в предчувствии того, что это — он.
На тот момент у следствия уже были приметы убийцы: в 84-м году в поле возле Новошахтинска нашли тело Димы Пташенкова. Он пришел покупать в киоск «Союзпечать» марки. К нему подошел некий гражданин, спросил, что мальчик тут ищет? «Ах, марки? Так у меня дома знаешь, сколько марок? Пойдем подарю тебе. И увел мальчишку. Эту сцену наблюдали две женщины с ребенком, они отлично запомнили приметы мужчины и передали их милиции.
Приметы Чикатило: сутуловатый, высокого роста, в ондатровой шапке, пальто длинное, ноги заплетаются, руки почти до колен, колени — полусогнутые.
— [После разговора с дочкой кассира] я звоню Костоеву. Он же руководитель, надо же его поставить в известность. А он, видимо, увлекся тем, что я рассказываю — что дело вот-вот уже раскрыто. И тишина. Я думал, он положил трубку, говорю «Меня слышишь?» Он в ответ: «Я вылетаю». Это было 6 ноября.
Яндиев хотел сразу задержать Чикатило, но, как он нам рассказал, сотрудники милиции попросили дать возможность наблюдать за ним, походить. Возможно, планировали, что Чикатило пойдет убивать и его тут же возьмут.
— Ну преступления не случилось, но был момент, что его машина чуть не сбила, — рассказывает Яндиев. — Я Костоеву говорю, давай его задерживать. Потому что по приметам это он, а сейчас машина его собьет, что мы будем делать? Чем доказывать, что это он?
И когда Чикатило шел из магазина с трехлитровкой пива, старший оперуполномоченный Анатолий Евсеев с Иваном Воробьинским надели на него наручники. Было это 20 ноября 1990 года.
— Когда его начали осматривать, увидели, что у него в гипсе палец. Тищенко дрался с ним — прокусил палец. И я сказал: «Всё!» Даже на камере видно, как я говорю: «Всё, поехали уже». Его задержали на десять дней, потом уже надо предъявлять обвинение.
Исса Костоев запер Чикатило в камере местного управления КГБ и не подпускал к нему никого. Убийца на контакт не шел, а на седьмой день вообще замолчал и не реагировал на Костоева. Пришлось менять тактику и намекнуть арестованному, что, может, он психически болен? Не мог же здоровый человек причинить столько боли. Чикатило принял эту идею и согласился встретиться с психиатром, надеясь на излечение.
— Пришел Бухановский, — вспоминает Костоев. — Завел его: «Ну вот, Андрей Романыч, привел тебе известнейшего психиатра. Можешь всё, что тебя интересует, его спрашивать».
Александр Бухановский сумел его разговорить. После встречи с ним Чикатило попросил передать главному прокурору письмо, где указал, что давно хотел лечиться, но к врачам ходил редко. Он написал, что готов давать показания, но всё вспомнить он постарается только после лечения.
— 18 дней я его допрашивал с утра до вечера по каждому делу. И когда он начал говорить, что первое убийство он совершил еще в 1978 году, а у меня убийства идут с 1981 года, и такого у меня нет, — рассказывает Исса Костоев.
Чикатило признался, что его первой жертвой стала девочка в красном пальто.
Лена
В 1978 году в реке Грушевке в Шахтах нашли изуродованное тело 9-летней Лены Закотновой. Свидетельница видела, как второклассницу увел какой-то мужчина.
— Потом по описаниям это оказался Чикатило, — вспоминает Амурхан Яндиев. — По показаниям составили фоторобот, и с ним сотрудники милиции прошли по всему городу и зашли в училище, где Чикатило работал воспитателем. Руководитель этого училища сказал милиции, что это наш работник. И его задержали. Оказалось, его флигель находился прямо напротив речки Грушевки.
В это училище Чикатило устроился после того, как со скандалом покинул должность учителя русского и литературы в школе-интернате Новошахтинска. Его «попросили» оттуда после нескольких эпизодов с домогательствами к школьницам. Придя на новое место в ГПТУ № 33, он продолжил приставать к детям.
Рядом с речкой, напротив флигеля Чикатило, стоял домик, где некий молодой Александр Кравченко жил с женщиной. Его когда-то судили за похожее убийство — когда ему было 17 лет, он изнасиловал и убил 10-летнюю Галю.
У Чикатило же было алиби — его жена Феодосия подтвердила, что он якобы был дома. Хотя люди видели, как он вел Лену.
— Чикатило по делу Закотновой отмазался. Жена создала ему алиби. Осмотр флигеля никто не делал и даже не вскрыли то, что он там был. Люди говорили, там всю ночь горел свет — он его забыл выключить. На всё это не обращали внимание. Но судили Кравченко, — добавил Яндиев.
Костоев поднял материалы по его делу и нашел там просьбу о помиловании — на 42 листах. Там было написано: «Наступит день, когда всем тем, кто меня, невинную мою душу, губит, когда всем вам будет стыдно».
Александра Кравченко расстреляли в 1983 году. Его матери об этом не сказали. Женщина переживала, что сын давно не пишет и хотела через следователя передать ему носки.
В убийстве Лены сознавался еще один человек — Анатолий Григорьев, работник Шахтинского трамвайного парка. Выпив под Новый год, он решил признаться коллегам, что кровь Лены именно на его руках. Потом он протрезвел, испугался ареста и уехал к дочке в Новочеркасск, где пил еще восемь дней. А потом он покончил с собой. В предсмертной записке он уверял, что никого не убивал.
Зато Андрей Чикатило в подробностях рассказал, как расправился с Леной. При этом надевший на него наручники Анатолий Евсеев считает, что тот мог быть и невиновен в том убийстве, так как был внушаем. Мог слышать подробности убийства и поверить, что это его рук дело. В итоге по делу Лены Закотновой его не осудили.
Приговор
На заседаниях суда Андрей Чикатило устраивал шоу: выкрикивал оскорбления в адрес присутствующих, в том числе судей и прокуроров, показывал гениталии, заявлял, что он беременный и кормящий. В общем, демонстративно показывал, что он, дескать, сумасшедший.
Это не помогло. Приговор ему зачитывали два дня в Ростовском областном суде, осудив по 43 убийствам, хотя в обвинении было на десять больше, просто Верховный суд счел, что по ним недостаточно доказательств.
— При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, — исключительную меру, и приговаривает его к смертной казни, — зачитал приговор судья Леонид Акубджанов.
57-летнего Андрея Чикатило казнили одним выстрелом в Новочеркасской тюрьме. Там же и похоронили — в безымянной могиле, как и всех смертников.