30 лет назад расстреляли Чикатило. Как ловили самого известного маньяка времен СССР и почему розыск занял 10 лет

Следователи обнаружили, что за последние 11 лет этого гражданина минимум четыре раза проверяли на причастность к различным преступлениям.



Амурхан Яндиев считает, что роль в поимке Чикатило сыграло и предпоследнее убийство — 16-летнего Виктора Тищенко. Корреспонденту 161.RU следователь рассказал, что Витя покупал билет на железнодорожном вокзале и кассир запомнила и его и стоявшего за ним в очереди мужчину: высокого, слегка сутулого, в очках. В разговоре с Яндиевым и начальником уголовного розыска Первомайского района Иваном Воробьинским женщина вспомнила рассказ своей дочери: та говорила о странном мужчине, которого она часто встречала в электричке.



— Два-три раза в месяц мы его видели, говорит, — вспоминает Яндиев показания дочери кассира. — Он ходит по электричке. К одному мальчику раз — подсел. А мы, говорит, через кресло сидели в электричке. Слышим, как он говорит: «Мне сказала твоя мать привезти тебя на такую-то станцию». А мальчик его не слушает, смотрит в окно. Видимо, хорошо проинструктирован был, что с посторонними не разговаривает. Доехали до Шахт — мальчик выскочил и убежал. Мужчина за ним — но потерял в толпе. Когда девочка стала описывать его приметы, у меня волосы начинают вставать дыбом в предчувствии того, что это — он.



На тот момент у следствия уже были приметы убийцы: в 84-м году в поле возле Новошахтинска нашли тело Димы Пташенкова. Он пришел покупать в киоск «Союзпечать» марки. К нему подошел некий гражданин, спросил, что мальчик тут ищет? «Ах, марки? Так у меня дома знаешь, сколько марок? Пойдем подарю тебе. И увел мальчишку. Эту сцену наблюдали две женщины с ребенком, они отлично запомнили приметы мужчины и передали их милиции.

